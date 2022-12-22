老獵雷艦服役已68年 海軍規劃籌建無人獵雷載台

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（中央社記者游凱翔台北22日電）海軍獵雷艦永陽軍艦服役已達68年，國防部近日在對立法院提出的報告中指出，海軍依聯合戰力規劃及水雷反制作戰需求，規劃籌建無人獵雷載具及載台，以強化水雷反制作戰，並確保艦艇及人員安全。

國防部報告顯示，軍方原編列約新台幣358億元預算籌獲6艘獵雷艦，但全案於民國106年12月解約，迄今並無後續建案或性能提升規劃，加上現役永陽軍艦已服役68年，海軍水雷反制能量遲遲無法提升，而獵雷艦在戰時擔負航道暢通重要角色，台灣有立即籌建獵雷能量需求。

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永陽、永豐及永靖級等3型獵雷艦，除了由海軍自行檢修，也委託國家中山科學研究院及外商技術協助人員負責維修及技術轉移，目前裝備均妥善。

國防部表示，美國、歐洲等國家多已運用無人遙控載具搭配無人偵、獵雷裝備進行偵測、標定及清除作業，海軍已依聯合戰力規劃及水雷反制作戰需求，將無人獵雷載具及載台納入未來籌建規劃，確保艦艇及人員安全；同時也加速現有獵雷艦裝備改裝作業，全案依計畫進行中。（編輯：郭無患）1111222