政院版選罷法修法擴大排黑 立院付委審查

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（中央社記者王揚宇台北23日電）行政院會15日通過公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法等修正草案，擴大排黑，也將草案送立法院審議。立法院會今天上午處理報告事項，將此案交付內政委員會審查。

這次2選罷法增訂涉及違反國家忠誠義務或從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經有罪判決確定者，以及涉犯最輕本刑7年以上重罪並判處10年以上重刑者，都將限制參選。

行政院發言人羅秉成15日主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中針對修法裁示指出，台灣從威權走向民主不容易，黑道曾因歷史因素進入社會各個階層，但社會大眾不接受黑道參選公職「漂白」，因此為貫徹掃除黑金，回應外界對排黑的期待。

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蘇貞昌表示，政府鼓勵更生人更生，但民眾對於將掌握公權力、公共資源的職位，或有監督制衡政府權力、職位有更高的標準與資格，因此政府有必要完善公職候選人的消極資格相關條件的修正。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，在場立委並未提出異議，因此將行政院版的「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等修正草案交付內政委員會審查。（編輯：翟思嘉）1111223