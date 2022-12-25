彰化縣議會正副議長選舉 謝典林許原龍連任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

彰化縣議會25日舉行第20屆議員宣誓就職典禮，隨即選出正副議長，國民黨議員謝典林（右）及許原龍（左）都獲得36票，成功連任。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年12月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化縣議會今天舉行第20屆議員宣誓就職典禮，隨即選出正副議長，國民黨議員謝典林及許原龍獲得36票，連任成功；當選議長的謝典林說，將為民眾爭取最大福祉。

彰化縣議會有54席議員，涉賄遭羈押的中國國民黨籍議員施嘉華及無黨籍議員林茂明今天無法宣誓就職外，須待交保後，擇期補宣誓就職，其餘人都完成報到手續，宣誓就職典禮由台灣彰化地方法院行政庭長廖健男擔任監交人。

宣誓就職典禮結束後，隨即展開正副議長選舉，國民黨謝典林及許原龍搭檔參選正副議長尋求連任，民主進步黨彰化縣議會黨團則推出賴清美、李俊諭參選正副議長。

投票結果出爐，謝典林和許原龍都獲得國民黨26席議員、無黨籍8席議員及台灣民眾黨2席議員支持，拿下36票成功連任正副議長；民進黨賴清美、李俊諭則都拿下16票。

謝典林接受媒體聯訪時說，未來主持議事會不分藍綠與黨派，強調議事中立，為縣民爭取最大福祉，也感謝議員們的支持，議會會站在民眾立場，向行政單位反映民眾心聲。

許原龍接受媒體聯訪時低調指出，他要說的跟議長一樣。

在彰縣議會正副議長選舉結果出爐後，彰化縣長王惠美也趕到縣議會，恭喜謝典林許原龍連任成功，期許府會合作推動縣政。（編輯：陳清芳）1111225