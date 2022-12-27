祕魯列紅色旅遊警示 外交部籲暫勿前往

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）許多民眾規劃在春節寒假出國，外交部今天提醒，出遊前可先上領務局查詢最新旅遊警示，例如近日外交部已將秘魯的燈號調為「紅色」，若無必要建議暫時不要前往。

拉丁美洲及加勒比海司長謝妙宏今天出席外交部例行記者會時表示，祕魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）12月7日遭到罷免下台，祕魯全國各地出現抗爭衝突，秘魯政府12月14號公告全國進入為期30天的緊急狀態，並派遣軍隊維安。

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謝妙宏表示，目前在秘魯的台灣人都平安，先前有11位民眾到秘魯旅遊，因機場關閉等問題行程受到影響，曾向駐秘魯代表處求援，經駐處協助，其中9人已順利離開秘魯，另外2人自行決定留在秘魯繼續行程，駐處也已請他們隨時保持聯繫，以便提供必要訊息。

謝妙宏表示，外交部提醒，現階段如果沒有必要，應該暫時避免安排赴秘魯的行程，如果正在秘魯的民眾也要注意自身安全，並與駐秘魯代表處保持聯繫，如遇到緊急急難需要協助，請撥打駐秘魯代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡電話。（編輯：趙蔚蘭）1111227