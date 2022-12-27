撰提首份ICERD獨立評估　人權會完成4場意見座談

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（中央社記者陳俊華台北27日電）人權會今天說，為撰提首份ICERD獨立評估意見，完成4場次民間座談，聽取原住民族、客家族群、新住民、非公民，例如移工等，因屬社會少數而易落入弱勢的高風險族群意見。

國家人權委員會透過新聞稿表示，監委鴻義章、蘇麗瓊、高涌誠等人，為撰提「消除一切形式種族歧視公約（ICERD）」的「獨立評估意見」，從5月起辦理多場專家諮詢會議及徵詢民間意見座談會；20日在台南舉行第4場次民間意見座談。

鴻義章說，漁船工與家庭看護工部分，首要解決避免剝削的仲介制度，需要台灣跟移工的母國共同面對；除了原住民語與客語的語言認證制度外，還須積極促進非公民及新住民在台灣語言平等的保障。

蘇麗瓊表示，國家應先針對新住民及移工的移民政策，有整體性的指引及態度，再進行基礎資料收集、分析、統計及研究，這樣才能評估政策對於推動族群平等是否能夠落實，才得以提出建議及改善政策。

高涌誠指出，台灣的全民健保，概念上面是全民，其實是包含有戶籍、有雇主的外國人，但難免會遺漏一些人，例如矯正所中刑期超過6個月的外國人，因為不被認定是合法居留，所以沒有健保的保障。

關於非公民部分，關注移工人權的民間團體認為，台灣針對白領及藍領移工的相關權利設計，例如在永久居留權及家庭團聚權方面，資格取得有不一樣的規範，有差別待遇的疑慮。

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人權會指出，座談會中，民間團體代表除關注各族群的平等勞動條件外，也希望政府再加強宣導勞動法規與職業安全，重視勞動檢查及建立良好的通譯制度。

人權會表示，期使各族群都是台灣的主流族群，並互為主體；台灣這塊土地上的固有民族都是「國家民族」，其語言都是「國家語言」，都應受到保護與復振，由此出發落實「消除一切形式種族歧視國際公約」。（編輯：蘇龍麒）1111227