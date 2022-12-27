高雄鳳山里長當選人不就職 丈夫將參加補選

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄鳳山區海光里長當選人鍾翠民近日以擔任軍醫院護理師，不便兼職為由，提出不就職聲明書，但因不就職非屬補選規定的辭職或去辭等理由，市府表示，將行文中央認定再補選。

鍾翠民與今年參選鳳山區市議員的前海光里長廖國誌是夫妻，2人今年分別角逐市議員與里長，但廖國誌未當選市議員，鍾翠民則順利當選里長。

廖國誌今天接受中央社記者訪問表示，鍾翠民在高雄某軍醫院擔任護理師，是國防部約聘僱人員，屬於勞保身分，今天接到軍醫院通知，即使是約聘僱人員也不得兼職，否則須解職或辦理退休，因妻子尚未到退休年齡，也不想造成軍方困擾，決定放棄就職。

廖國誌說，當初參選里長，因妻子是屬於勞保身分的約聘僱人員，以為沒問題，並不知道不能兼職，現在只希望事件平息，不要再給妻子和軍方造成困擾。至於未來若舉行里長補選，他會再參加補選。

高雄市選委會對中央社記者表示，規定現役軍人不能參選，但鍾翠民非現役軍人，參選資格經審查沒有問題，至於為何無法兼職，要問鍾翠民服務的單位較清楚。高雄市選委會將等市府通知後，再舉行補選事宜。

鍾翠民服務的軍醫院對中央社記者表示，依據「國軍人員不得在外兼職兼差規定」第4條，國軍人員不得在外兼職、兼差，而此規定所稱的國軍人員，則在規定第2條中明定包括「全時之聘雇人員及技工、工友」。

高雄市民政局接受中央社記者訪問表示，依據地方制度法第82條規定，里長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選。

民政局表示，原本希望鍾翠民就職後離職，但鍾翠民不願就職，僅發布不就職聲明，究竟不就職聲明是否算辭職或去職，將行文請示內政部解釋認定。待內政部認定後，再通知選委會依法辦理補選。（編輯：郭諭儒）1111227