肯定小網紅拍環保影片 蔡其昌籲從小學習愛地球

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以永續發展為主題，由台灣文化創意學會主辦的第一屆小網紅大夢想短片選拔成果發表會27日在立法院舉行，立法院副院長蔡其昌（前右2）出席，呼籲各界關注永續教育的重要。中央社記者王騰毅攝 111年12月27日

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（中央社記者黃雅詩台北27日電）為鼓勵兒童關注環保議題，立法院副院長蔡其昌今天出席一場小網紅創作環保短片的成果發表會。他呼籲，若全球氣溫再上升2度，生態浩劫將不可逆，每個人都應該為環保盡一份力，從小學習愛地球。

台灣文化創意學會、國際獅子會300A1區第八專區今天在立法院舉辦第一屆「小網紅大夢想短片選拔成果發表會」，該活動以國中、小及幼兒學童為對象，參賽者需要針對聯合國17項永續發展目標（SDGs）進行創作，藉戲劇、說唱、報導等方式，透過影片呈現日常生活中的永續發展觀念。

蔡其昌出席致詞時表示，爭論環境保護或經濟發展哪個重要，這是30年的熱門議題，大家以前喜歡把兩者當成2元對立的概念，但時至今日兩者已是同一議題，因為若地球平均氣溫再上升2度，人類社會再想努力減少碳排都已無用，將造成「不可逆」現象。

蔡其昌說，人類社會近年努力不讓溫度再上升2度，這不只是先進國家的事，而是所有人類的責任，過去人類常以高高在上角度關心環境，現在卻是必須發動史上最大程度的自救行動，才可能延續DNA，避免人類社會滅亡。

蔡其昌說，環境災難發生前會有很多徵兆，像咖啡樹愈種愈高，極端氣候讓許多城市遭到暴雨淹沒，去年台灣還因缺水得分區供水，因此不是情勢已不可逆時才能發現，現在大家都能看到，極端氣候造成農產品價格愈來愈高，人類怎能不關心環保。

蔡其昌表示，全球企業過去想的都是如何降低成本，現在都想著如何落實環保，例如台積電作為全球大型模範企業，就帶頭買了很多綠電，全球碳關稅還沒開始課徵，大家都已提早準備，因為要跟國際級大公司做生意，必會被檢視碳排報告。

蔡其昌表示，環保不是國家或大企業的責任，必須每個人類都要植入環保的DNA，從生活開始做起，例如垃圾分類、隨手關燈等；讓孩童透過想當「小網紅」這個流行活動，能傳達真正重要的永續概念。

今天現場播放部分得獎影片，其中有小孩以「分享舊玩具」的方式強調愛物惜物精神，有小孩分享自己搭乘火車經驗，鼓勵大家多以大眾運輸取代自行開車，更有小孩扮成唐三藏和豬八戒，用台語解說何為SDGs，充滿了童趣創意。（編輯：楊蘭軒）1111227