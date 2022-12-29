更多編輯台推薦新聞：
2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

將卸任高市黨部主委 許福明盼藍軍勿再內鬥、內耗

2022/12/29 13:12（12/29 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨高雄市正副議長選舉失利，即將卸任黨部主委的許福明（圖）29日表示，希望藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，一定要團結起來。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月29日
國民黨高雄市正副議長選舉失利，即將卸任黨部主委的許福明（圖）29日表示，希望藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，一定要團結起來。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市正副議長選舉失利，即將卸任黨部主委的許福明今天表示，希望藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，今天有跟議員們接觸，希望大家把不滿、委屈放下，一定要團結起來。

許福明今天上午召開國民黨高雄市委員會第6屆第5次委員會，許福明宣布將於明天正式卸任主委職務，同時也宣布國民黨新任市議會黨團總召由陳美雅出任。

許福明致詞表示，這次議長選舉，外面批評市黨部反應太慢，事先沒有好好協調，原本有29席占優勢，卻選輸27席的民進黨，但了解詳情的人就知道，國民黨看起來贏，其實沒有，因為民進黨在9席其他黨派議員中，已牢牢掌握5席。

許福明說，剩下4席無黨籍議員，雖然原本跟前議長許崑源有很深交情，但「是民進黨可用資源太多，看他們要不要出手而已」，且不只市長陳其邁出手，綠營很多人都出手了，「搞得我們措手不及」。

但許福明也承認過去黨紀不彰，應該檢討。未來面臨民進黨在高雄完全執政，但藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，他今天也接觸了許多議員，希望大家把一些不滿意、委屈放下，一定要團結起來，也盼黨中央盡速派任新主委接任。

陳美雅接受媒體聯訪表示，希望黨中央能盡快推出讓大家信服的好主委人選，而自己擔任黨團總召，將團結所有黨籍議員組成最強的作戰團隊，下午會公布其他黨團幹部。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外傳前資深議員童燕珍出任主委呼聲高，陳美雅說，童燕珍也非常適合，因為童燕珍曾擔任過議會黨團總召，協調能力強，人和也很好，對地方也熟悉，不過自己目前尚無接獲任何訊息，還不知道未來人選可能是誰。

代表國民黨角逐議長失利的陸淑美今天也出席致詞表示，這次議長選舉讓大家失望，很不好意思，但請大家跟她一樣永遠不要放棄國民黨，一起繼續為國民黨打拚。（編輯：黃世雅）1111229

#許福明
#國民黨
#陳美雅
許福明
藍營高市黨部主委將卸任 童燕珍：若被徵詢願評估 高雄市議長之爭 國民黨提名陸淑美參選
陳美雅
高市議會藍綠總召改選 綠推江瑞鴻、藍擬推陳美雅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族