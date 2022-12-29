將卸任高市黨部主委 許福明盼藍軍勿再內鬥、內耗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨高雄市正副議長選舉失利，即將卸任黨部主委的許福明（圖）29日表示，希望藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，一定要團結起來。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市正副議長選舉失利，即將卸任黨部主委的許福明今天表示，希望藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，今天有跟議員們接觸，希望大家把不滿、委屈放下，一定要團結起來。

許福明今天上午召開國民黨高雄市委員會第6屆第5次委員會，許福明宣布將於明天正式卸任主委職務，同時也宣布國民黨新任市議會黨團總召由陳美雅出任。

許福明致詞表示，這次議長選舉，外面批評市黨部反應太慢，事先沒有好好協調，原本有29席占優勢，卻選輸27席的民進黨，但了解詳情的人就知道，國民黨看起來贏，其實沒有，因為民進黨在9席其他黨派議員中，已牢牢掌握5席。

許福明說，剩下4席無黨籍議員，雖然原本跟前議長許崑源有很深交情，但「是民進黨可用資源太多，看他們要不要出手而已」，且不只市長陳其邁出手，綠營很多人都出手了，「搞得我們措手不及」。

但許福明也承認過去黨紀不彰，應該檢討。未來面臨民進黨在高雄完全執政，但藍軍不要氣餒，更不該繼續內鬥、內耗，他今天也接觸了許多議員，希望大家把一些不滿意、委屈放下，一定要團結起來，也盼黨中央盡速派任新主委接任。

陳美雅接受媒體聯訪表示，希望黨中央能盡快推出讓大家信服的好主委人選，而自己擔任黨團總召，將團結所有黨籍議員組成最強的作戰團隊，下午會公布其他黨團幹部。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外傳前資深議員童燕珍出任主委呼聲高，陳美雅說，童燕珍也非常適合，因為童燕珍曾擔任過議會黨團總召，協調能力強，人和也很好，對地方也熟悉，不過自己目前尚無接獲任何訊息，還不知道未來人選可能是誰。

代表國民黨角逐議長失利的陸淑美今天也出席致詞表示，這次議長選舉讓大家失望，很不好意思，但請大家跟她一樣永遠不要放棄國民黨，一起繼續為國民黨打拚。（編輯：黃世雅）1111229