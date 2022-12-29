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志願役跟進調薪？國防部：軍中升遷制度完善

2022/12/29 14:14
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（中央社記者賴于榛台北29日電）外界關注，志願役是否跟進義務役調整薪資，國防部副部長柏鴻輝今天說，志願役與義務役薪俸的差距為新台幣1萬5000元到3萬元不等，且軍中升遷制度完善，鼓勵志願役積極往上爭取職務，薪資結構自然調節。

總統蔡英文27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，民國113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，同時將強化訓練內容、提高役男薪資，還會推動銜接勞退制度及彈性教育制度。行政院長蘇貞昌今天核定此調整方案，將送請立法院查照公告。

外界關注志願役薪資是否跟進義務役調升，柏鴻輝今天出席政院會後記者會時說明，志願役在半年後會升到一兵，薪資大幅成長2000元以上，1年以後可以加入下士選拔，薪資從將近4萬元提高到近4萬6000元，而1年期的義務役下士則為3萬2000元左右。

他說，若從少尉來看，成長幅度更大，志願役少尉薪資約5萬6000元，1年期的義務役少尉為4萬2000元左右。

柏鴻輝指出，志願役有志願役加給、專業加給與離外島加給等，在等級上跟義務役就有差別了，約從1萬5000元到3萬元不等。

柏鴻輝說，軍隊升遷制度完善，鼓勵志願役積極往上爭取職務，薪資結構自然就會調節，能夠平衡志願役或現役軍人的薪資結構，「整個情況上來講，大家會認為義務役這麼高的薪資結構，那大家都不要擔任志願役了，事實上沒有」。

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另外，柏鴻輝指出，受到疫情影響曾經停止徵召役男6個月，累積到今年底前有10萬9000人待入伍，國防部今年已調整部隊訓期，且明年起梯次間隔也會從1個月縮短為2星期，因此明年訓量提高到近11萬9000人，明年要入伍的役男絕不會塞車。

柏鴻輝表示，目前已經編成11個新訓旅，軍士官幹部編制數7520人，目前實際有6031人，編現比80.2 %，足以完成所有訓量工作。（編輯：蘇志宗）1111229

#柏鴻輝
#國防部
#蔡英文
柏鴻輝
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