王美惠服務處主任遭指挺黃敏惠 嘉市黨部決議除名

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）民進黨嘉義市黨部今天晚上召開執行委員會，針對民進黨立委王美惠服務處主任徐文志違紀助選黃敏惠案，會中決議將徐文志送交評議委員會予以除名處分。

民進黨嘉義市黨部發布新聞稿指出，晚上召開執行委員會，會中就民進黨中央來函，指中常委陳茂松於中執會檢舉立委王美惠服務處主任徐文志於選舉期間，在網路社群替連任的國民黨籍市長黃敏惠助選一事，依民進黨紀律評議裁決條例，交付所屬地方黨部處理。

擔任王美惠服務處無給職主任的徐文志於21日發表聲明，對於民進黨在中執會上，檢討嘉義市長敗選原因，以自己在LINE私訊中轉貼黃敏惠的梗圖為由，視為嘉義市敗選的戰犯，深表遺憾；徐文志當天並公開宣示退出民進黨。

民進黨嘉義市黨部執行委員會的委員一致認定徐文志違紀助選明確，觸犯民進黨紀律評議裁決條例「公開發表支持非本黨提名候選人之言論」的違紀助選行為，與會12名委員決議通過送交評議委員會予以除名處分。

徐文志晚上也發布聲明表示，他21日的聲明已宣示退黨，而嘉義市黨部今天卻大張旗鼓，以開除黨籍的方式卸責；政治不外乎人性，市黨部甩鍋卸責，根本無法遮掩敗選後的心虛與醜態。

徐文志指出，他從未在公開群組中評論嘉義市藍綠市長候選人的優劣，也從未公開發表不利於民進黨候選人的言論，僅是私底下與一名友人一對一的私訊，卻被盜圖成為有心人利用的工具，他也是受害者；倘若盜圖私訊可以作為開除黨籍的理由，以後所有黨員的每則私訊，是否都要經過審查才能發出。

另外，有執行委員提出臨時動議，建請黨中央就立委王美惠服務處首席顧問黃敏修獲民進黨提名參選並當選市議員，卻違反黨團「一致性投票」決議，公開跑票並發文公開抨擊民進黨中常委，嚴重損害民進黨形象一事，建請中央執行委員會依黨章規定予以除名處分，現場也獲得與會委員一致通過。（編輯：陳仁華）1111229