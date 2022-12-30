外交部賀尼坦雅胡任以色列總理 盼啟合作歷史新頁

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）以色列聯合黨（Likud）黨魁尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天獲以國總統授權組閣成立新政府，外交部今天表示，第一時間已訓令代表處向以國政府及人民，表達台灣的由衷祝賀。

外交部發布新聞稿指出，以色列國會議員尼坦雅胡領導的聯合黨及其右派盟友在11月1日第25屆以色列國會大選獲得多數席次，並於29日獲得以色列總統授權組閣成立新政府。對於尼坦雅胡順利組閣並再度出任總理，外交部代表台灣表達祝賀。

外交部指出，尼坦雅胡現年73歲，1988年加入聯合黨並當選國會議員，1993年出任聯合黨黨魁，曾於1996年至1999年，以及2009年至2021年間數度出任總理，共計長達15年，是以色列自1948年建國以來，在位時間加總最長的總理。

外交部表示，台、以兩國於1993年互設代表處，至今共簽署31項協議，今年5月11日簽署社會福利與社會工作合作共同宣言，今年7月13日簽署金融科技合作備忘錄，兩國交流頻密。台灣至盼未來與尼坦雅胡領導的以色列新政府持續密切合作，進一步深化台以雙方在各領域的友好關係與合作。

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外交部表示，台灣與以色列共享民主、自由、人權、法治等核心價值，近年來雙邊關係穩定發展，在科技、財經、文教、醫療、社福等領域進行廣泛的合作。

外交部表示，在面對極權合流威脅的關鍵時刻，台灣將持續與以色列等理念相近國家攜手，對抗威權主義擴張，捍衛台以共同珍視的普世價值。政府深信在尼坦雅胡領導下，台、以透過多元領域合作交流，持續增進兩國人民互動瞭解，將能強化雙邊實質夥伴關係，開啟台以關係的歷史新頁。（編輯：趙蔚蘭）1111230