比利時僑界元旦升旗 陳立國籲僑胞訪台助觀光

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受疫情影響睽違兩年後，比利時台灣僑界1日上午在位於布魯塞爾的華僑中山學校舉辦元旦升旗典禮，駐歐盟暨比利時代表陳立國夫婦及僑胞、留學生共逾上百人踴躍參與。 （駐歐盟暨比利時代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 112年1月1日

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（中央社記者田習如布魯塞爾1日專電）受疫情影響睽違兩年後，比利時台灣僑界今天在位於布魯塞爾的華僑中山學校舉辦元旦升旗典禮，駐歐盟暨比利時代表陳立國夫婦及僑胞、留學生共逾上百人踴躍參與。

陳立國致詞時慰勉僑胞在面臨國際局勢變化、能源危機、經濟通膨等各項挑戰依然險峻的情況下，共同持續努力，讓比利時、歐洲乃至全世界都能看見台灣在捍衛普世價值、地緣政治及關鍵供應鏈的重要性，爭取國際友人更多支持。

他同時鼓勵僑胞們協助台灣達成疫後經濟復甦的目標之一，也就是帶著家人或建議比利時各界友人多到台灣走走看看，欣賞美麗寶島風光，希望今年至少可以恢復到600萬國際旅客訪台。

僑務委員賴山林表示對國家的前途充滿信心，並祝福中華民國台灣在新的一年國泰民安、經濟欣欣向榮。

在布魯塞爾冬季陰雨中看著國旗緩緩上升，也象徵台灣的國際處境已逐漸突破有成。典禮出席者還包括中山僑校董事長劉妙兒、多位留學生及代表處人員眷屬，一同搖旗、唱國歌，為台灣加油。（編輯：林憬屏）1120101

台灣在比利時僑胞、留學生等1日在升旗典禮後合影，隨後與代表處人員用餐交流、討論未來台灣在歐洲活動的參與支持方式。（駐歐盟暨比利時代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 112年1月1日