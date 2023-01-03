國造潛艦儎台自製率逾4成 台船：原型艦9月下水

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（中央社記者游凱翔台北3日電）為建構不對稱可恃戰力所推動的潛艦國造工程，目前已進行到船段對接電銲階段，台船董事長鄭文隆表示，原型艦預計9月下水；相關人士指出，儎台自製率超過4成，希望打造「潛艦國家隊」形成產業聚落。

海軍編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造原型潛艦1艘，預計今年9月下水，全案在114年執行完畢。

台船董事長鄭文隆接受媒體訪問表示，潛艦國造案近年在海發中心、二五六戰隊及台船人員的專案小組合作下，克服各種困難，已取得必要所有裝備，目前正在趕工作業；同時，數名國安會人員、現役海軍將領幾乎天天駐守台船，指導及協助此案的各項執行細節，並排除障礙。

鄭文隆指出，在籌獲各項裝備的困難過程中，當發現有部分零組件能在國內自製時，台船儘量找國內廠商試做，以利培養生產能量，未來也將在適當時機邀請國內供應商，合組潛艦零組件供應商聯盟，繼續提升潛艦本土化的製造能量。

相關人士透露，除了戰鬥系統的紅區裝備等需仰賴他國，目前潛艦儎台（潛艦船身本體）自製率已超過4成，包括氣密門、馬桶、密閉式淡海水轉換系統、液壓系統，甚至必須達到靜音水準的空調系統也成功自製，未來將藉國外技術協助及訂定工程標準，以打造「潛艦國家隊」，形成產業聚落；他並提到，目前潛艦的6個船段已完成，僅剩帆罩。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，而目前均已取得輸出許可；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」為可自行生產的設備。

鄭文隆提到，目前台船海昌工廠技師及各級主管，正以3班、24小時趕工作業，由於潛艦艙內空間狹小，能進入施工的人數有限，加上壓力殼為圓形空間，無法同時在各方向施工，因此必須旋轉壓力殼體施工。目前各項作業穩健進行中，並已開始進行船段對接的電焊工作，目標是設定在今年9月下水。（編輯：郭無患）1120103