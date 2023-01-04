匈牙利智庫：中國對台資訊戰手法與俄國高度類似

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林3日專電）匈牙利智庫研究台灣反制假訊息經驗後指出，中國對台資訊戰的手法與俄羅斯高度類似，台灣民間組織對抗假訊息表現尤其傑出。

匈牙利智庫「政治資本」（Political Capital）學者克瑞柯（Peter Kreko，另譯：克雷科）、羅朗特（Gyori Lorant）及事實查核網站Lakmusz主編索爾第（Blanka Zoldi）等人上月訪問台灣，拜訪台灣民主實驗室、台灣媒體觀察教育基金會等民間機構，2日在Lakmusz網站聯名刊登文章「政府和民間聯手抵禦境外假訊息」，探討台灣反制假訊息的經驗。

這篇文章指出，長久以來，台灣就是中國混合戰和資訊戰的目標，中方主要目的包括扭轉反中態度、分化台灣社會、顛覆人民和政府之間的互信、製造恐懼與混亂，與俄羅斯對烏克蘭資訊戰的手法高度雷同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文中引述行政院政務委員羅秉成指出，假訊息就像病毒，要降低衝擊，但無法完全消滅。在媒體自由的基礎上，政府和民間機構有必要打造民主防禦陣線，以拆解和阻斷假訊息傳播、提高媒體辨讀能力為目標。

文中列舉台灣民間組織在反制假訊息的傑出表現，包括MyGoPen麥擱騙、台灣事實查核中心、訊息查證機器人「美玉姨」、闢謠平台「真的假的」、主要針對老年人的「假新聞清潔劑」。（編輯：馮昭）1120104