內政部：私法人購買住宅許可制 不影響其必要營運

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（中央社記者陳俊華台北8日電）業界疑慮平均地權條例修法增訂私法人購買住宅許可制，將影響私法人推動都更重建等營運。內政部今天說，已將私法人因必要及正當用途取得住宅情況納入修法，不會影響私法人必要業務營運。

立法院內政委員會民國111年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

內政部透過新聞稿表示，私法人原則上無居住需求，為避免住宅成短期炒作標的，影響民眾居住權益，所以修法限制私法人購買住宅。

新聞稿指出，初審通過的平均地權條例草案規定，私法人購買住宅許可制，將依其取得的必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類，並由內政部在授權辦法中明定。

內政部指出，其中「需經內政部許可」部分，將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記限制。目前規劃「免經許可」項目，將包含私法人依法或經營必須取得的情形，例如金融機構或其轉投資的資產管理公司（AMC）依法行使抵押權或承受不良資產、或依法優先購買購買住宅等。

內政部說，至於目前業者最關心，因參與都更危老或一般合建，而依合建分售、合建分屋契約或合建附買回條款取得的住宅，因其為推動重建所必要且不涉及短期炒作，所以將納入「免經許可」項目，並且不受5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記的限制，以利私法人為後續必要處分。

內政部表示，目前規劃「需經內政部許可」項目，則將就私法人取得住宅用途具有正當性的情形予以納入，例如私法人購買住宅作為宿舍或具規模性出租，以供居住使用；業者因參與都更危老重建，而需事先購入住宅進行整合也將納入。但經許可取得的住宅，將受5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記的限制，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。

內政部說，對於實施都更危老重建而需申請許可取得住宅情形，將規劃適當的申請方式，例如申請人得事先申請預計實施都更危老重建的街廓，後續免再逐戶申請，以符合實務推動需要。

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內政部表示，這次修法將不溯及既往，所以業者如果在修法施行前已簽訂契約出售住宅給私法人，在修法施行後將不受許可制規定限制，以避免既有買賣交易另衍生交易糾紛。

內政部說，各界或業者所提建議及疑義，都已納入修法或未來授權訂定辦法時考量，在修正通過後也會儘速邀集相關機關及公會團體討論，以符合實際需要。在辦法中也將明確規範申請書表，簡捷的申請及審查程序，將不影響私法人經營或推動都更危老整合的效率與時程。（編輯：蘇龍麒）1120108