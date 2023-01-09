曹興誠：台灣前途不可限量 應加強公民意識

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（中央社記者張建中新竹9日電）聯電前董事長曹興誠今天發文表示，台灣前途不可限量，不過在奔向光明前途之前，尚有一關考驗，就是中共執意吞併台灣。台灣應加強公民意識，突出共同價值，以增進團結，保衛家園。

曹興誠今天在臉書發表一篇文章「迎向啟蒙光明？墜回專制黑暗？台灣人面臨的選擇」。他說，台灣1996年直選總統以後，已經成為主權在民的公民社會。

曹興誠表示，台灣人民走過威權時期，建立了民主體制，不可能再回頭去做子民或順民。面對中共近來日益加劇的文攻武嚇，台灣民眾意志呈現分裂，有人主張備戰抗戰，有人想去妥協投降。台灣此刻有必要加強公民意識，突出共同價值。

何謂公民意識，曹興誠表示，民主制度下，公民是國家的主人，因為公民可用選票換掉主政者。公民意識中最主要的成分就是「主人意識」；相對於主人意識的是「客人意識」。

曹興誠以兵役延長議題為例，有主人意識的人會認為，保家衛國天經地義，捨命都可以，哪在乎多當幾天兵；但客人意識強烈的人則認為，與保家衛國有何關係，延長兵役是挑釁中共，應該以「和平」為第一。

他表示，台灣民主如果要繼續前行，建立國民的公民意識和主人意識，至關重要。公民有主人意識，民主社會才有真正的基礎。（編輯：張良知）1120109