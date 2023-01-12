玉山艦首度開箱 搭載雄二發射車機動部署全台

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國軍12日在高雄左營進行112年春節加強戰備訓練，首度開放參觀兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，由台灣國際造船股份有限公司承造，平時提供海軍離島物資運補、人員運送，發生災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院或進行國際人道救援；戰時則編入兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及外離島歸復作戰。中央社記者裴禛攝 112年1月12日

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（中央社記者游凱翔高雄12日電）海軍首艘兩棲船塢運輸艦玉山艦目前正執行成軍訓練中，今天首次曝光透過LCU機械化登陸艇，將雄風二型飛彈發射車裝載艙內空間，並出艙下水，透過機動部署全台或外離島地區，強化反艦不對稱戰力。

玉山艦（LPD-1401）110年4月下水、111年10月交艦，目前正執行成軍訓練中。承平時期主要任務為擔負南海、外島運輸主力，並作為野戰醫院及人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰，進行增援、應援及外離島歸復作戰。

由於海軍過去的兩棲船塢運輸艦都接受美軍退役的運輸艦，不僅維修及油耗上屬高成本，且也有消失性商源的問題；而台灣能夠自製大型運輸艦乃至潛艦，顯示已具備一定造船能量。

國防部上午邀請媒體赴左營參觀玉山艦，由於艙間廣闊，內部設備如手術室、牙醫室、恢復室與病房等一應俱全，以利投入人道救援任務，或者戰時擔任野戰醫院；艦上官兵也享有比其餘艦艇更充裕生活環境，健身房更設置啞鈴、槓鈴等肌力訓練與有氧運動器材，藉此調劑官兵。

另外，玉山艦龐大的塢槽乾區，現場裝載2艘LCM與1艘LCU機械登陸艇、多輛AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，其井圍甲板可注水，供兩棲載具及艦艇直接出艙下水；今天同時也進行S-70C反潛直升機起落艦、LCM艇泛水卸載操演，最後則在桃子園海灘執行海軍陸戰隊實戰化演練。

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最特別的是，今天展示透過LCU登陸艇將雄風二型飛彈發射車裝載玉山軍艦艙內，並機動部署於岸際。現場軍方人士說明，國軍持續發展不對稱戰力，其飛彈等相關整備以機動為原則，避免讓敵方掌握動態，透過玉山軍艦將雄二發射車機動部署在外離島或全台各地，將能有效發揮戰力。

玉山艦長153公尺、寬23公尺，滿載排水量1萬600公噸、吃水5.8公尺、最大速率超過20節，外觀具匿蹤構型，也擁完整電磁脈衝防護性能，雖然是輔助艦艇，但仍可掛載最多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座MK-75艦砲，並停放2架直升機，能在外海獨立執行任務。（編輯：張良知）1120112