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憶出身高風險家庭 羅紹和新書盼讓清貧小孩吃飽

2023/1/13 17:08
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（中央社記者林克倫台北13日電）國防部前發言人羅紹和今天發表新書「有溫度的人」，內容講述自己出身貧困弱勢、高風險家庭的成長過程，退伍後「想幫助那些清貧的小朋友，能夠吃得飽！」羅紹和希望，盼透過新書讓讀者體認生活周遭的良善溫暖。

前總統馬英九在出席發表會前被媒體問及2024總統大選若國民黨內外人士共推人選、誰比較好，他僅簡短表示：「有戰力的就好！」至於會後媒體再追問「郭台銘呢？」馬英九則揮手未回應。

曾被譽為台灣史上最強國防部發言人、現任安得烈慈善協會執行長的羅紹和，今天舉行「有溫度的人－羅紹和的生命成長與慈善之路」新書發表會，馬英九、國安會前秘書長高華柱等人出席；新書版稅收入將全數捐給安得烈協會，麥田出版亦響應提撥5%版稅支持。

曾身為三軍統帥的馬英九致詞時，先回顧與羅紹和的相識過程，透露曾前往安得烈慈善協會擔任志工，幫忙裝箱打包物資；馬英九說，他尚未拜讀新書，但已經在羅紹和的指揮下「做了很多事」。語畢全場一陣笑聲。

對於羅紹和選擇退伍從事慈善工作，馬英九以32字表達敬佩之意說：「出身軍旅、官拜少將，氣勢過人、威武雄壯，謙沖自律、以柔克剛，扶弱濟貧、愛心旺旺」。

羅紹和致詞時除逐一感謝在場貴賓的常年協助，並回顧年少生活說，非常感謝擔任教會牧師的養父養母，在他的人生過程中給予很多鼓勵；今天是前總統蔣經國逝世35週年紀念日，而蔣經國正是羅家的恩人。

羅紹和的父親是八二三砲戰受傷老兵，他透露，當年他父親走頭無路，曾寫信給當時在行政院服務的蔣經國，後得到安排至美濃鎮公所工作；雖然只是個清潔隊員，但他父親很認真，並樹立起一些榜樣，讓他知道要誠誠懇懇待人，要認認真真做事。

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羅紹和說，儘管他父親是一個酗酒、精神有狀況與有家暴的人，對他的成長帶來很多痛苦與不堪回憶，但「我非常感念他、也謝謝他」；正因為父親讓他知道，他用一生來奉獻自己的能力、幫助更多的人。

羅紹和2016年5月以國防部發言人身分退伍、結束31年軍旅生涯，隨即擔任安得烈慈善協會執行長。他當時接受媒體採訪時說，年幼家貧經常餓肚子，不得已和弟弟被送到育幼院，因此退伍後「想幫助那些清貧的小朋友，能夠吃得飽！」（編輯：蘇志宗）1120113

#羅紹和
#馬英九
#蔣經國
馬英九
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