王浩宇稱王世堅父親出賣同學 高嘉瑜批非常不道德

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（中央社記者游凱翔台北15日電）針對前桃園市議員王浩宇聲稱台北市議員王世堅的父親出賣同學，最後同學都死了。民進黨立委高嘉瑜今天表示，白色恐怖年代所有被壓迫者都是受害者，若要在人家傷口灑鹽，非常不道德。

民主進步黨主席補選今天舉行，高嘉瑜上午前往台北市議員王孝維位在南港的服務處投票。

王浩宇昨天在臉書指出，民進黨台北市議員王世堅的父親王明德出賣同學，「最後同學都死了，只有出賣大家的飛黃騰達」。高嘉瑜上午受訪表示，在白色恐怖威權年代，所有被壓迫者都是受害者，若要在人家傷口灑鹽，或是拿這件事情作為攻擊、仇恨的對象，她覺得非常不道德。

另外，由於高嘉瑜近日頻遭民進黨員批評，媒體關切基層是否不滿高嘉瑜，以及心情是否受影響。

高嘉瑜回應，「就是檢討反省」，大家現在需要情緒的宣洩，也要互相檢討求進步，應該一起努力讓賴清德當選黨主席後，帶領民進黨團結向前。

她強調，盼努力與基層溝通，一步一腳印把想法跟理念、訴求向民眾說清楚，多數台灣民眾非常理性、智慧，每個人都有主觀想法，沒辦法讓每個人都幫她說好話

至於是否受到王浩宇等網軍攻擊，高嘉瑜回應，應該不會有人把他當一回事，「他的攻擊都是有目的性的」，社會還是需要更多的善良，真的不需要多花時間在他身上。（編輯：林淑媛）1120115