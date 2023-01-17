103歲二七部隊長鍾逸人進加護病房 林佳龍探視

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）在228事件中率領民軍二七部隊對抗威權政府的部隊長鍾逸人，已103歲高齡，日前肺積水住進加護病房，前交通部長林佳龍今天到醫院探視，為鍾逸人鼓勵及打氣。

鍾逸人在228事件中領導民軍二七部隊，對抗威權政府，曾被捕判刑15年，刑滿又被管訓2年，是目前228事件中少數仍在世的見證者。

與鍾逸人情誼深厚的台中市新文化協會執行長陳彥斌告訴中央社記者，鍾逸人是15日循例到醫院就診時，被檢查出肺部嚴重積水，因而住進急診室，加上有心臟衰竭症狀，16日轉入加護病房。

林佳龍得知鍾逸人身體不適，上午前往醫院探視，並向醫生了解病況與康復情形，也為鍾逸人鼓勵、打氣，看到老朋友前往探望，鍾逸人也精神許多。

林佳龍也送上總統蔡英文與副總統賴清德的新年小紅包，為鍾逸人加油打氣，林佳龍透過文字稿表示，鍾逸人除了表達對他未來的關心，即使身體不適，也對於民進黨的發展與黨主席改選的結果相當關切，得知賴副總統已順利當選黨主席，顯得相當高興。

林佳龍指出，他還和醫護人員聊起鍾逸人的背景，以及過去組成「二七部隊」的歷史，他曾在台中市長任內促成「二七部隊」紀念碑籌建，於當年「二七部隊」駐紮的干城營區門口（今於東區公園東路與南京六街口）興建紀念碑。

林佳龍說，鍾逸人仍心繫台灣，聲如洪鐘向在場的醫護人員強調「台灣人就是台灣人」，相信以鍾逸人堅韌的意志必定能夠度過難關，也請大家為老人家加油、祈禱，盼能夠早日康復。

陳彥斌指出，昨天前往醫院探視鍾逸人時，兩人對答如常，只是感覺說話較無元氣，他同時呼籲大家，一起為鍾逸人集氣及祈禱。（編輯：謝雅竹）1120117