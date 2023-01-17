賴清德18日接任民進黨主席 敲定3位副秘書長
2023/1/17 19:13（1/17 19:54 更新）
民進黨主席當選人賴清德（前）18日將正式接任黨主席，並公布黨秘書長許立明以及3位副秘書長楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨主席當選人賴清德18日將正式接任黨主席，親賴人士今天說，賴清德明天也將公布黨秘書長許立明，以及3位副秘書長楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。會後，賴清德將召開記者會並回答媒體詢問。
民進黨去年九合一選舉敗選，總統蔡英文
辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選15日投票，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德
蔡英文小檔案
- 民國45年8月31日台北市出生
- 現職：中華民國第14任總統
- 學歷：英國倫敦政經學院法學博士、美國康乃爾大學法學院法學碩士、台大法律系學士
- 經歷：政治大學、東吳大學教授、經濟部國際經濟組織首席法律顧問、「港澳條例」起草研究小組計劃主持人、公平會委員、陸委會諮詢委員、主委、總統府國策顧問、第6屆立法委員、行政院副院長、行政院消保會主委、宇昌生技公司董事長、民進黨主席
資料來源：小英教育基金會董事長
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得票數4萬1840票，得票率99.65%。
賴清德小檔案
- 生日：1959 年10月6日
- 出生地：新北市
- 學歷：台灣大學復健學系、美國哈佛大學公共衛生碩士
資料來源：經歷：國大代表立法委員台南市長行政院長
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民進黨明天下午召開中執會，確定黨主席選舉結果，代理黨主席陳其邁將辦理交接，由賴清德接任黨主席，賴清德也將公布黨秘書長許立明，與3位副秘書長楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。會後，賴清德將召開記者會並回答媒體詢問。
許立明曾任高雄市政府研究發展考核委員會主任委員、副市長等職務，是監察院長陳菊子弟兵；有豐富行政與選戰操盤經驗。
楊懿珊是民進黨青年幕僚出身，是前交通部長林佳龍的核心幕僚，也曾任民進黨新聞部主任。黃建嘉則是前屏東縣長潘孟安重要幕僚，屏東縣政府台灣燈會行銷到全世界，他是推手之一，先前也在總統府襄助賴清德。第3位副秘書長是由現任民進黨婦女部主任許嘉恬升任，她是民進黨的幕僚世代，長期關心社福、婦幼等公共政策。
親賴人士今天指出，目前現有的一級主管留任到1月底，2月1日新任黨務主管正式上任。他說，賴清德個性比較謹慎，是等到15日黨主席投完票後才開始黨務人事徵詢，人事會在最短時間內到位。（編輯：林興盟）1120117
楊懿珊是民進黨青年幕僚出身，曾任民進黨新聞部主任。（中央社檔案照片）
黃建嘉（圖）是向世界行銷屏東台灣燈會的推手之一。（中央社檔案照片）
民進黨婦女部主任許嘉恬將升任副秘書長。（中央社檔案照片）
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