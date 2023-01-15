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綠委：黨主席補選投票率差強人意 不減團結氛圍

2023/1/15 22:22
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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨主席補選，補選投票率17.59%。民進黨立委林宜瑾說，投票率即便差強人意，但不減團結的氛圍，因為是同額競選，這些都是確實站出來相挺副總統賴清德的黨員。

民進黨今天舉行黨主席補選投票率17.59%，同額競選的賴清德以4萬1840票當選，得票率99.65%。

民進黨立委郭國文說，相較於2019年黨主席補選有兩人競爭，這次同額的投票率還比上次高，在目前的士氣狀況下，「還算可以了」，畢竟民進黨還沒有完全恢復，接下來如何符合大家對黨務改革的期待，以及2024如何布局，這才是大家關心的關鍵。

林宜瑾說，即便投票率差強人意，但不減團結的氛圍，這次沒有競爭，很難動員，只能柔性訴求對老市長、對賴清德的期待，而投票的都是確實站出來相挺賴清德的，就同額選舉來說「不算低」。

林宜瑾表示，民進黨在台南面臨許多挑戰跟責難，民進黨還在重整腳步，很多問題還沒有解決、司法也還在偵辦中，沒有水落石出，這確實是賴清德上任黨主席後要處理的，有制度面，也有柔性的、要私下協調的，需要賴清德的智慧。

林宜瑾說，她相信賴清德對台南市民有不一樣的吸引力與魅力，在賴清德努力下，應該會有比現在更進步的狀況；目前大家對未來比較沒有信心、民進黨還處在頹勢，如何轉成戰鬥優勢，她相信賴清德做為桶箍，能一步步鼓舞大家。

林宜瑾也看好賴清德代表民進黨，成為總統候選人。她說，黨務與選務應該可以一加一大於二，再加上府院協力，會發揮最強戰力，讓民進黨繼續守護台灣。

民進黨立委劉世芳說，投票率低的原因是，很多民進黨支持者覺得這次是同額選舉，賴清德一定會當選。

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劉世芳認為，賴清德接下來的挑戰包括重振黨紀以及團結。九合一選舉，民進黨執政能力受到質疑，國民黨操作「討厭民進黨、下架民進黨」奏效，接下來的選舉，國民黨一定食髓知味，賴清德要讓民進黨止血、往前走、重獲人民信任。

民進黨立委陳歐珀說，賴清德到宜蘭黨員座談時，出席超乎預期熱烈，今天宜蘭縣投票率破3成，遠高於全國平均。他期待民進黨在新任黨主席領導下，大破大立、重新贏回人民的信任，所有黨公職也應從自身做起，嚴格要求跟黑金劃清界線。（編輯：蘇志宗）1120115

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