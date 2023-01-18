視察屏東高鐵特定區 蘇貞昌：兒時釣魚處華麗轉身

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行政院長蘇貞昌（左2）18日視察位於六塊厝的屏東高鐵特定區規劃進度時表示，六塊厝是兒時釣魚處，看見曾經的甘蔗田將華麗轉身為屏東科技園區，多年擘劃的未來正一點一滴實現，過程從無到有，讓屏東具體看見未來。中央社記者李卉婷攝 112年1月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）行政院長蘇貞昌今天視察屏東高鐵特定區規畫進度，他表示，這是兒時釣魚處，沒想到以前的甘蔗田現在華麗轉身成科學園區、科技產業園區，過程從無到有，讓屏東具體看到未來。

屏東高鐵特定區位於六塊厝，各項重大建設進度包含科技產業園區擴區開發計畫預計今年3月動土、明年5月完工；科學園區環評初審通過將提送環評大會；實驗中學已進行工程設計，預計明年8月招收新生；屏東高鐵車站的綜合規畫進入期末規畫階段；國際棒球場進入工程招標作業，預計2027年完成。

蘇貞昌指出，屏東科學園區以智慧農醫、綠能材料、太空科技等先進產業，提供超過5400個就業機會及每年創造新台幣360億產值，未來結合高鐵串連南台灣科技廊帶，加速地方發展。此外，國際棒球場部分，針對比賽、動線座位及配置，必須做到國際等級，讓重大建設一次到位。

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蘇貞昌表示，有幸能為國家做事、為人民服務、為故鄉規畫，也感謝行政院的團隊，有效率會做事。六塊厝是兒時釣魚的地方，看見曾經的甘蔗田將華麗轉身為屏東科技園區，多年擘畫的未來將一點一滴實現，過程從無到有，讓屏東具體看見未來。

屏東縣政府表示，這是全國首座結合高鐵站興建的科學園區，蘇院長在2019年核定高鐵延伸屏東後，縣府爭取科學園區進駐，2022年也核定科學園區，同時加碼實驗中學，將屏東打造成科技人新故鄉，盼相關建設完工後帶動整體產業發展，吸引更多年輕人返鄉。（編輯：黃世雅）1120118