頭份義民廟發福袋 賴清德：團結迎接充滿希望新年

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副總統賴清德（中左）24日前往苗栗縣頭份市義民廟參香並發放福袋，他表示，今年是癸卯年，其中「卯」在12時辰中是太陽要升起的時候，代表希望的時段，期盼台灣共同團結迎接充滿希望的一年。中央社記者管瑞平攝 112年1月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）副總統賴清德今天前往苗栗縣頭份市義民廟參香並發放新年福袋，他表示，今年是癸卯年，其中「卯」在12時辰中是旭日東昇時段，代表希望，期盼台灣團結迎接充滿希望的一年。

賴副總統下午在立委湯蕙禎、沈發惠、行政院顧問徐定禎等人陪同下，前往頭份市義民廟參拜。頭份義民廟主任委員陳添松表示，義民廟是全台500萬客家族群的信仰中心，歷屆總統都曾至頭份義民廟參拜，相信賴副總統一定會「好上加好」，成為「未來的總統」。

副總統致詞時表示，新春參拜義民廟除了恭祝義民爺神威顯赫、香火鼎盛，祈求義民爺保護客家鄉親、台灣國泰民安風調雨順、疫情早日結束，回歸正常生活，也要向廣大客家鄉親表示敬意，感謝客家鄉親在全台灣每個角落貢獻最大力量，讓國家進步、社會穩定、人民幸福。

賴副總統指出，今年兔年是癸卯年，其中「卯」在時辰而言是卯時，就是上午5至7時，也就是太陽要升起的時候，代表希望的時段；雖然2023年許多金融機構都研判全球的經濟景氣不會太好，但是仍希望台灣在全國人民共同努力之下，能夠團結合作迎接充滿希望的一年。

賴副總統隨後發送新春福袋給現場排隊民眾，祝賀新年快樂，不少民眾領取福袋時，熱情要求握手、擊掌，也有人當面喊加油，還有從美國遠道而來的外籍人士，從副總統手中領到新年福袋，體驗台灣人過年的喜氣。（編輯：唐聲揚）1120124