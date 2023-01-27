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首頁 / 政治

退休公僕海中雄催生稀土聯盟 盼助台造自主產業鏈

2023/1/27 10:40（1/27 10:56 更新）
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海中雄（左2）曾任職於蒙藏委員會、蒙藏文化中心主任，公職期間曾媒合台灣及蒙古國廠商舉辦礦業會議；海中雄長期關注稀土礦議題，公職退休後，去年底接掌台灣稀土暨稀有資源應用產業聯盟召集人，盼藉自身經驗協助建立台灣自主的稀土產業鏈。（海中雄提供）中央社記者郭建伸傳真 112年1月27日
海中雄（左2）曾任職於蒙藏委員會、蒙藏文化中心主任，公職期間曾媒合台灣及蒙古國廠商舉辦礦業會議；海中雄長期關注稀土礦議題，公職退休後，去年底接掌台灣稀土暨稀有資源應用產業聯盟召集人，盼藉自身經驗協助建立台灣自主的稀土產業鏈。（海中雄提供）中央社記者郭建伸傳真 112年1月27日
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（中央社記者郭建伸台北27日電）文化部蒙藏文化中心前主任海中雄去年底轉換身分，從公職退下後，扛起台灣稀土聯盟召集人擔子。海中雄說，稀土與內蒙、蒙古國關聯緊密，期許以過去經驗與蒙古人身分，整合民間建立台灣自主的稀土產業鏈。

台灣稀土暨稀有資源應用產業聯盟成立於2015年，去年底改選幹部；值得注意的是，有別於過往召集人出身零組件廠商、工業學者，第8屆的召集人是退休公務員海中雄。

海中雄的的父親、前國民大會代表海玉祥是新疆天山蒙族，母親則是本土北投人，從小台、蒙雙語耳濡目染；大學畢業後他曾赴美研習蒙古學，返國後任公職於蒙藏委員會，蒙藏會裁併後，2020年出任文化部蒙藏文化中心主任，長年耕耘台灣與蒙古各項政策議題。

從公職退休後，海中雄仍勤於筆耕，定期在網路媒體投書蒙古文化與藏傳佛教議題，但去年底出任稀土聯盟召集人時，一度讓外界摸不著頭緒。

少數民族事務如何與稀土迸出火花？海中雄回憶，2010年稀土成為中、日衝突標的，世界強權更將稀土分配訴諸WTO爭端解決機制；在前蒙藏委員會委員長、前政委蔡玉玲支持下，他於2013年出國考察研習，並撰寫「內蒙古稀土產業與台灣高科技發展關聯性」報告，開啟鑽研稀土因緣。

海中雄表示，2015年時台灣學界、產業都有稀土需求，但彼此分散，也缺乏官方整合平台，於是他和時任工研院材化所主任曹申、台北科技大學教授張添晉等人，催生民間非營利的稀土聯盟，盼整合產學研界不同聲音。

海中雄說，過去因公職無法擔任民間職務，但退休後他仍持續關注稀土議題；去年底逢稀土聯盟幹部改選，他獲得出席會員支持並出任召集人。

儘管年過花甲，海中雄講起稀土礦與科技應用時，眼睛總是炯炯有神。他說，近年世界各國都關注淨零排碳議題，其中永磁性稀土礦大量應用於風力發電和電動車；不過中國掌握全世界多數稀土，為避免稀土來源被掐住，強化台灣產業的自主能力，降低高科技生產風險，已刻不容緩。

海中雄說，稀土聯盟擬定今年的目標是配合政府推動淨零碳排政策，協助產業掌握綠電原物料，並規劃春季赴蒙古國礦區考察，協助企業與礦區簽訂穩定合約。

海中雄強調，期許能以自身過往經驗整合各界，相信以台灣的科技實力，未來能建立完整自主的稀土產業鏈。（編輯：趙蔚蘭）1120122

#海中雄
#台灣
#文化部蒙藏文化中心
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