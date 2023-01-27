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總統宣布陳建仁組閣 國民黨：政治任命了無新意

2023/1/27 14:40
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（中央社記者王承中台北27日電）總統蔡英文今天宣布前副總統陳建仁接任行政院長。國民黨發言人楊智伃表示，新閣揆人選了無新意，僅只是政治性任命，若閣員名單又是「敗選者聯盟」大風吹，代表民進黨根本沒有真心反省。

蔡總統今天召開記者會，宣布由陳建仁籌組「溫柔堅韌」內閣，並交付新內閣團隊包括：階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務。

國民黨發言人楊智伃透過新聞稿表示，新閣揆、副閣揆人選了無新意，僅只是蔡總統任期內的政治性任命，閣員名單若又是「敗選者聯盟」大風吹，代表民進黨根本沒有真心反省，讓台灣原地踏步，民進黨要負最大責任。

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楊智伃指出，2022年九合一選舉，全台灣民眾用選票投下對蔡政府的不信任，民進黨大敗後陷入黨內的政治鬥爭，卻仍沒有任何一個人站出來承擔、對台灣人民道歉。「民進黨是忘記了，還是害怕想起來？」

楊智伃表示，在民進黨的政治亂流中，受害最深的絕對是台灣人民，呼籲新內閣上任，要真心反省並好好彌補過去7年的缺失與不足，若只是在蔡總統任期尾聲的政治性任命，真的愧對當初817萬張的選票，真正受害的還是全體台灣人民，國家更不會進步。（編輯：林克倫）1120127

#楊智伃
#民進黨
#陳建仁
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