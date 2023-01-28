立委提修法 律師得與委任人約定後酬

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無黨籍立委趙正宇說，為保障民眾權益，將提案修正律師法，讓律師及委任人得就案件的結果約定後酬，也期盼藉此保障經濟條件有限而請不起律師的人，藉由後酬約定制度，增加律師願意接受委任的可能，特別是家事案件中的經濟弱勢方。（趙正宇提供）中央社記者王揚宇傳真 112年1月28日

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（中央社記者王揚宇台北28日電）現行律師倫理規範規定，除民事和部分家事案件外，律師不能收後酬。有律師認為，不該把後酬視為洪水猛獸，無黨籍立委趙正宇則將提案修正律師法，規定律師及委任人得就案件結果約定後酬，並將於年後尋求立委連署。

趙正宇提案修正律師法第47條，增訂律師及委任人得就案件的結果約定後酬。

趙正宇說，希望藉由修法保障民眾的權益，因為這能保證律師投入心力，不會在收錢後就便宜行事，也能保障經濟條件有限而請不起律師的人，藉由後酬約定制度，增加律師願意接受委任的可能，特別是家事案件中的經濟弱勢方。

律師李德豪認為，律師跟當事人的本質是委任關係，若以民法的委任關係來看，並未禁止律師收任何報酬，只是外界對律師收取後酬有所排斥，但後酬其實可以作為激勵手段之一，讓律師更有動力為當事人做事。

李德豪說，實務上也有律師收後酬，如果今天修正律師法，增訂相關規定，不僅法位階提高，也能把檯面下問題拉到檯面上，終結亂象，更能減少委任關係的不安定要素與紛爭，因此他予以支持。

律師張益昌則以公害案件為例指出，律師能與委任人約定後酬，有其公益性，不會如外界所言會有道德風險，因為大型公害團體訴訟案件，義務律師幫委任人打官司，過程中產生的鑑定等費用，當事人無力負擔下，不可能要律師吸收，如果有後酬制度，就能讓律師有誘因先行墊付，待打贏官司後再補起這個費用。

張益昌接著指出，公害團體訴訟案件，不是每個律師都想碰，但這具有高度公益性，相信在後酬制度下，重賞之下必有勇夫，有助律師更有動機爭取案件。

律師出身的時代力量立委邱顯智指出，現行規定對於後酬的規範範圍相當緊縮，或許可以適度開放，但是否要完全開放，須衡量後酬的金錢上利益，可能造成律師和當事人與專業倫理衝突的問題。以美國律師協會的「模範律師職業行為規則」為例，就禁止律師在部分家事事件和刑事辯護案件中收取後酬。

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對此，全國律師聯合會理事長尤美女接受中央社記者採訪，提出個人觀點。她說，所有事情都有正反兩面，民事案件可以收後酬，是因為沒有牽涉道德風險；刑事案件禁止收後酬，是因為牽涉到人權，而當律師具有維護人權的公益角色，加上現行律師倫理規範並未開放刑事案件可以收後酬等情形下，她個人認為不宜開放。

至於家事案件，尤美女表示，新修正的律師倫理規範規定，在不違反家事事件應統合處理原則且基本身分關係已確定者，有2種類型的案件律師能收後酬，即夫妻財產的分配及繼承、遺產等財產事件。尤美女接著表示，這部分可先視實務運作結果以及是否會產生道德風險等，再來討論是否需要調整。（編輯：蘇龍麒）1120128