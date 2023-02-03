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陳建仁任閣揆首度下鄉到高雄 聆聽產業建議

2023/2/3 12:30（2/3 12:36 更新）
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行政院長陳建仁（前中）3日南下，由經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（左2）陪同參訪朝友工業公司，並舉行螺絲螺帽產業座談會。圖為陳建仁行程中接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 112年2月3日
行政院長陳建仁（前中）3日南下，由經濟部長王美花（左）、高雄市長陳其邁（左2）陪同參訪朝友工業公司，並舉行螺絲螺帽產業座談會。圖為陳建仁行程中接受媒體聯訪。中央社記者曾以寧攝 112年2月3日
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（中央社記者曾以寧高雄3日電）行政院長陳建仁上任後首次下鄉參訪，今天到高雄與螺絲螺帽產業座談。陳建仁說，疫後特別條例及特別預算將加碼照顧中小企業和遇到困難的產業，他會積極聆聽產業建議和聲音。

陳建仁上午由經濟部長王美花、高雄市長陳其邁陪同，參訪朝友工業公司，並與螺絲螺帽產業界人士座談。

陳建仁接受媒體聯訪表示，總統蔡英文交代4大任務中，很重要的就是要使台灣企業、經濟更加蓬勃發展。

他指出，在疫後特別條例及特別預算中，有加碼照顧中小企業和遇到困難的產業，讓產業獲得融資補助、協助提升技術，繼續為台灣發光、發熱，造福全世界人類。

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陳建仁說，產業是台灣經濟發展基礎，盤點以後，他會更積極地聽產業界的建議和聲音，看看如何讓政府跟民間合作，使台灣各項產業都能有更好的發展。

有媒體提問，國民黨立委王鴻薇提案修卸任總統副總統禮遇金，詢問陳建仁看法。陳建仁說，如果相關法案在立法院審議通過，當然要尊重立法院審議的結果，「這是一個法治的國家，所以我們尊重立法院審議的結果」。（編輯：唐聲揚）1120203

#陳建仁
#立法院
#台灣
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