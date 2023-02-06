移民署推擴大自行到案 林右昌：是平安回家方案

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內政部長林右昌（右）6日前往桃園市觀音區訪視「移民署擴大自行到案」個案，與計劃返回越南的陳老先生（中）及阮老太太（左）寒暄，更事前學習見面時問候及祝福2人平安的越南話，同時送上養生禮盒，讓2名長輩相當感動。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）內政部長林右昌今天前往桃園市觀音區訪視「移民署擴大自行到案」個案，他表示，這是個平安回家方案，藉此讓逾期居留或因此產生的非法移工可用最低罰鍰也不必強制收容的方式返鄉。

林右昌在移民署北區事務大隊桃園市專勤隊人員的陪同下，與計劃在明天返回越南的陳老先生及阮老太太寒暄聊天，更事前學習見面時問候及祝福2人平安的越南話，同時送上養生禮盒，讓2名長輩相當感動。

林右昌接受媒體聯訪表示，移民署這次擴大自行到案計畫成效很好，最近幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，很多來台探親或移工因邊境管理及班機問題，造成很多逾期居留狀況，進而產生社會跟治安問題。

林右昌指出，這次的方案是讓相關人員能自行到案，不用擔心罰款甚至收容問題，希望社會大眾協助讓訊息傳遞出去，若身邊有逾期居留者或逾期居留後產生的非法移工，透過這次方案自行到案，就可用最低的罰鍰新台幣2000元，也不必強制收容，這是個平安回家的方案。

林右昌說，有些移工是自願或非自願性的逾期，人數在這幾年已有所控制，但因3年的疫情讓問題擴大，這次的短期方案是從2月1日到6月30日期間辦理，但平常移民署還是有相關自行到案的辦法，只是條件不若這次擴大辦理寬鬆，對於非法移工部分，未來還是希望能做源頭管制，讓非法移工，從入境到後續工作場所的管理部分能加強，減少非法狀況。

陳老先生跟阮老太太透過翻譯表示，這次來台探親本來計劃在期間內返回越南，但因女兒忙著工作等因素才會耽誤回國時間，透過新方案，罰鍰較低，女兒在知道後立即帶著爸媽自行到案，林右昌熱情溫馨的關懷，讓他們很喜歡台灣，2年前就曾來過的他們也希望有機會再回台灣。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊表示，陳女的父母於去年8月3日來台，停留效期為90天，陳女因擔心年邁父母入出境安全計劃陪同返國，但受疫情影響，加上工作忙碌及籌措旅費，無法在停留效期內陪同返國，又擔心年邁父母遭收容才會逾期至今。（編輯：張銘坤）1120206