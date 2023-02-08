新北消防擁有重型搜救隊認證 待命赴土耳其救災

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府今天表示，通過國家重型搜救隊認證的新北消防特搜隊，已整備人員與民生、醫療物資，待命隨時可前往土耳其協助搜救地震災民。目前也彙整前線台灣救災隊伍所需情報。

新北市長侯友宜今天上午主持市政會議後，接受聯訪時，記者詢問針對土耳其地震災情，新北可以提供什麼樣的協助。

他說，新北在第一時間獲悉土耳其傷亡慘重的地震，消防局特搜隊立即整備，這次的輪值剛好是台北市消防局，所以台北市第一批出動；新北都已準備好，只要接到消防署命令可馬上出動。

侯友宜說，盡力提供相關援助地震災民的物資、配備，希望土耳其災民傷者能早日康復，逝者能安息，盼望大家能以金錢、物資響應賑災。

市政府消防局特搜大隊組長周祐陞今天接受中央社記者電訪表示，目前新北特搜隊雖然備齊醫療物資、搜救器材與10天的自給自足物資，但仍處於待命狀態，希望有機會能夠接受中央徵召前往協助救災。

周祐陞指出，重型特搜隊在編制與器材配備方面，可以24小時救災不中斷，維持10天2個場地同時救災，編制約100至120人。

周祐陞說，待命中的新北特搜隊也與台北慈濟、亞東、新北市立聯醫等急診、內科醫師整隊，也能運用管制藥物於災害現場，提供受困民眾進一步的醫療照護處置。目前以群組隨時與前線的台灣搜救隊保持聯繫，提供第一線必要資訊與情報，讓救災隊伍掌握黃金救援時間。

消防局表示，特搜隊在民國110年通過國家重型搜救隊認證，並參考國際搜救隊伍所遵循之聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，在災區具有自給自足能力，相關後勤與醫療能力，支援國內外震災搜救經驗豐富。

長期從事國際緊急醫療救援的台灣路竹會表示，已經與中華民國駐土耳其代表處代表黃志揚聯繫，轉請詢問土耳其政府是否需要台灣的醫療團協助人道救援；目前已經有80名醫療志工報名，等待土耳其方面的消息，可組團前往醫療救援。（編輯：李錫璋）1120208