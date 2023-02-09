航教館賣共機模型惹議 空軍：將審查廠商販售產品

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（中央社記者王揚宇、游凱翔台北9日電）台灣基進今天表示，高雄岡山空軍官校內的航空教育展示館，販售簡體字中國製的中國戰機模型，空軍及承包商的說法轉移焦點、混淆視聽，呼籲國防部應盡把關義務，提升國防教育品質，真正落實全民國防真諦。

空軍回應，認識各型飛機屬全民國防一環，當時委由廠商營運契約內容未限制販售中國製模型玩具，後續若換約將要求把販售產品納審查項目，避免產生誤解。

台灣基進高雄市議員張博洋、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱等人，8日上午在高雄市議會召開記者會，指近日接獲民眾陳情，位於高雄岡山空軍官校校區內的航空教育展示館販售簡體字、中國製的中國戰機模型。

吳欣岱等人今天與台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺赴國防部門口召開「國軍場館賣中國原裝進口玩具，未盡全民國防教育責任，國防部勿混淆視聽」記者會。

吳欣岱指出，8日舉行記者會後，承包商與空軍以「航空教育展示館是委外經營，契約中規定只要不販賣違反善良風俗的商品即可」轉移焦點。

吳欣岱說，讓民眾認識敵軍、敵機並沒有錯，錯的地方在於，航教館內沒有實質教育內容標示，明確教育「敵我」。

吳欣岱表示，國防部對國防教育教具應有更嚴謹考量，除了盡把關義務外，更應多思考要帶給民眾那些國防知識，才是真正重視全民國防教育。

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空軍司令部中午回應，空官航教館是依促參法自民國105年起委由OT廠商營運，契約內容要求不得販售違善良風俗商品，但未限制販售中國製模型玩具，如後續換約將要求販售商品列入審查項目，避免影響教育目的。

空軍司令部指出，考量航空教育展示館旨在提供民眾航空教育各項知識及增進全民國防教育，認識各型飛機也屬全民國防教育一環，空軍已要求廠商針對販售商品明確標示後再行販售，避免產生不良認知與誤解。（編輯：蘇志宗）1120209