羅智強將參選大安區立委 鍾沛君：將在初選碰頭

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（中央社記者劉冠廷、劉建邦台北9日電）前台北市議員羅智強今天發出通知表示，明天將召開記者會，宣布參選台北市大安區立委，並喊出「國會有高強，大安一定強」的口號，同時也宣布將邀請立委高金素梅擔任榮譽主委。

對此，國民黨台北市議員鍾沛君今天表示，她和羅智強在2018年皆通過黨內初選，替國民黨拿下一席台北市議員，今年夏天，將和羅智強在立委初選碰頭。

羅智強日前宣布將回台北市參選立委，卻一直未對外公布參選區域，但有媒體報導，羅智強已將戶籍從桃園遷至台北市大安區，因此國民黨內普遍認為，羅智強將投入大安區立委選舉。

羅智強辦公室今天下午發出採訪通知表示，明天上午10時將宣布參選大安區立委，邀請高金素梅擔任榮譽主委，並與高金素梅聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動。

鍾沛君透過媒體群組發布訊息表示，羅智強適合選哪區不容她置喙，她能做的只有許下承諾，若羅智強真的扛下大任，出征艱困選區，她一定固守大安區，且同時每週跨區串連。

鍾沛君指出，若參選立委且當選就職，會安排每週1天擔任羅智強的志工，除表達感謝，也是學習打贏硬仗。若羅智強願為黨開疆闢土，卻事與願違，而她有幸當選大安區立委，願公開承諾，只做1屆，並在2028年挑戰台北市士林大同區立委選舉。（編輯：蘇志宗）1120209