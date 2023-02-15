未來將無法參選民進黨黨公職 黃承國：尊重

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（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨中執會今天通過「黨職人員選舉辦法」、「公職候選人提名條例」草案，曾被感訓的民進黨中常委黃承國未來將無法參選黨職或公職，對此，黃承國說：「規範未來是可以啦！我沒有意見，尊重。」

2022年地方選舉，黑金爭議成為選舉攻防焦點，影響社會觀感。民進黨中執會今天修正相關條文草案，其中包括，取消10年條款，刪除「感訓執行完畢或刑執行完畢、緩刑滿10年可參選」規定；未來全代會若通過，黃承國將無法參選黨職、公職。

黃承國日前因被控黑道背景，聲明請黨內調查，並暫停出席中常會、中執會。

黃承國今天受訪表示，條文不溯既往，規範未來是可以，「我沒有意見，尊重」。

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他說，自請調查、不出席執會、常會是他自己決定，黨中央並沒有找他談過，選後外界指責很多，好像民進黨敗選是因為黑道，還有立委於敗選之夜在電視上指控在中常會被黑道脅迫。

黃承國指出，選後他就自請調查，這些東西都可以調查清楚，有的話就處分，不能拉高層級說這不是法律是政治；一直在等待黨中央的調查結果，所以也還沒出席常會、執會，但都沒有人問過他這件事情，黨要通過什麼條例，他都尊重、沒關係。（編輯：林興盟）1120215