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憂郭台銘傷黨內和氣？黃健庭：表達意願動作有很大嗎

2023/2/16 12:43
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）鴻海創辦人郭台銘有意重回國民黨爭取總統提名，國民黨秘書長黃健庭今天被問到是否憂心郭台銘大動作傷了黨內和氣時表示，「動作有很大嗎？」郭台銘只是表達願代表國民黨參選總統的意願。

郭台銘14日與前立法院長王金平見面，表達有意重回國民黨，爭取總統提名的態度。在與王金平會面後，郭台銘也隨即與黃健庭見面，黃健庭15日說，郭台銘清楚表達，想代表國民黨參選的意願，但並沒有非選不可。

黃健庭今天出席國民黨立法實務研討會前，被問到是否憂心郭台銘大動作傷了黨內和氣時表示，「動作有很大嗎？」郭台銘只是表達願意代表國民黨參選總統的意願，他與郭台銘會面、了解與溝通，到目前為止，就是這樣。

黨內基層認為郭台銘應先回國民黨，而不是確定能參選總統才回來，黃健庭說，每個人都可以表達自己的意見，國民黨就是希望大家團結在一起。

黃健庭說，國民黨的最高戰略目標是團結所有非綠的力量，2024下架民進黨，在此目標之下，大家應該放下小我，成就大我，各方都需要多溝通，這個事情不只有郭台銘、新北市長侯友宜兩人要溝通，所有關心參與的各方、重要的支持力量與意見領袖都要溝通。

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國民黨副主席連勝文上午接受廣播專訪時說，應給黨主席朱立倫、侯友宜、郭台銘一些空間談彼此想法、合作方案；奉勸黨內不要再講沒意義的話，刺激某一方，這是完全沒有意義的事，也只是製造未來國民黨總統候選人的困擾與敵人。

連勝文也說，過去國民黨舉辦黨內初選，都沒有太好的結果，因此協調機制是很有用的，讓有意願的參選人心平氣和坐下來協調，相信這些人是有智慧的，再經過2019、2020年的慘痛經驗後，沒有人想再成為歷史罪人。（編輯：謝佳珍）1120216

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