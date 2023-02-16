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結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年會訪台

2023/2/16 15:25（2/16 15:58 更新）
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國民黨國際部主任黃介正16日表示，幕僚透露美眾院議長麥卡錫（圖）今年一定會訪台。（中央社檔案照片）
國民黨國際部主任黃介正16日表示，幕僚透露美眾院議長麥卡錫（圖）今年一定會訪台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）針對美國眾議院議長麥卡錫是否訪台，剛結束訪美行程的國民黨國際部主任黃介正今天表示，麥卡錫幕僚及共和黨外交委員會幕僚都跟他說，麥卡錫一定會訪台，時間點是今年，只是還沒有時間表。

黃介正近日訪問美國，到美國國會山莊拜訪民主黨和共和黨的各個委員會及議員辦公室，黃介正結束訪美行程後，今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，對於麥卡錫（Kevin McCarthy）是否訪台等議題提出看法。

黃介正表示，麥卡錫幕僚及共和黨外交委員會的幕僚都和他說，麥卡錫一定會訪台。就算是民主黨也不會認為麥卡錫不能來台灣，只是他上任議長沒多久，但麥卡錫訪台是確定的，只是還沒有時間表，但訪台時間點就是今年。

談到對於麥卡錫出訪時機的看法，黃介正則說，美國眾議院代表人民，就是美國人民最高代表機構，眾議院議長訪台展現善意與關切，國民黨沒有不歡迎的道理，不可能小鼻子、小眼睛，但做法上國民黨會有看法。

黃介正舉例，去年前議長裴洛西（Nancy Pelosi）是4月時就表態想要訪台，後來8月才到訪，這當中有4個月的預警期，台灣政府應和美國行政部門、國防部門聯繫、協調，並針對中國解放軍做情蒐與資料判斷，然而就後來事態發展來看，政府似乎掌握很少，只在事情發生之後做回應，卻沒有其他預警措施。

黃介正指出，有了去年的經驗，不管麥卡錫要不要來都應該做好準備，但他對現在政府沒有把握，現在不是台美關係最好的時刻嗎，那就做給大家看，如果是國民黨執政，早就會跟美國對話。

至於總統蔡英文卸任前是否有望過境、甚至訪美，黃介正指出，相關新聞其實在去年暑假就有聽聞，以過去幾任總統來看，在卸任前外交部門都會安排去邦交國訪問，而美國比較喜歡在任期內對雙方交流有貢獻的人，且如果信任度夠，美國就會因此放寬一點。

黃介正認為，相信美國對蔡總統是滿意的，蔡總統卸任前路過美國待遇應該會很好，但是否會跨越紅線突破禁忌，這點就是美國要拿捏的，且美國要維護自身國家利益。（編輯：林興盟）1120216

#麥卡錫
#黃介正
#美國
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