立法院17日開議 在野黨團優先法案關注民生經濟

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（中央社記者王承中、郭建伸台北16日電）立法院17日開議，朝野各黨團都擬定優先法案，國民黨團聚焦杜絕黑金政治、落實居住正義、還稅發現金等議題；時力黨團主軸環繞在「人民要活命、生活要改善、政治要清廉」；民眾黨團則將提出礦業法、勞保條例、最低工資法等草案。

立法院第10屆第7會期明天開議，國民黨今天上午召開立法實務研討會，國民黨立法院黨團也公布新會期的優先法案，共38案，聚焦杜絕黑金政治、落實居住正義、還稅發現金、學術倫理、幼兒教育等議題。

其中針對去年九合一選舉後衍伸出的黑金問題，為健全清廉參政，杜絕黑金政治，新會期國民黨團將關注相關議題，提出公職人員、總統副總統選罷法及政黨法等修正草案，增訂曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選前科等罪不得登記為候選人，政黨排黑條款不僅限於負責人，擴及選任人員及黨員代表。

對於去年稅收超徵，國民黨團也主張應還稅於民，提出稅收超徵全民共享發放特別條例草案，每人發放新台幣1萬元，全民共享稅收超徵成效；所需經費來源，得以移用前年底歲計賸餘或舉借債務支應，目前正待朝野協商。

而在學術倫理方面，國民黨團也關注學位授予法部分條文修正草案，對學位論文不公開年限問題加強管理，促進論文公開機制；博碩士生提出學位論文後，需進行相似度比對，並經學校審核後，才能授予學位。

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台灣民眾黨團總召邱臣遠受訪指出，政府應儘速推動礦業法、勞保條例、最低工資法修法、再生能源發展條例，民眾黨團也將提出版本；至於平均地權條例及兵役改革方案，黨團將繼續追蹤政府提出的子法，並監督疫後特別條例草案及涉及的特別預算。

時代力量黨團則提出23項優先法案，包含交通安全基本法、房屋稅條例、貪污治罪條例，以及攸關囤房稅的房屋稅條例修法等；黨團總召邱顯智表示，這會期是本屆立法院最後一個法案會期，許多重要法案仍延宕，要求行政院長陳建仁務必正視時力黨團所提法案，並列為優先法案。（編輯：蘇龍麒）1120216