邱泰源拜會日本醫師會 盼支持台灣成為WHA觀察員

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（中央社記者王揚宇台北16日電）台北市醫師公會理事長、民進黨立委邱泰源近期訪日，拜會日本醫師會會長松本吉郎等人，籲請日本醫師會及日本政府，支持台灣實質參與WHO相關活動及成為WHA觀察員，讓台灣把最好的醫療及防疫經驗與技術，貢獻給世界。

立法院厚生會2023日本社區整合照顧、醫療生技參訪團近期訪問日本，與會的邱泰源今天接受中央社記者訪問表示，此團能成行，除要感謝立法院厚生會創會會長、秀傳醫療體系總裁黃明和的促成，也要謝謝領隊、民進黨立委劉建國的協助。

談到拜會日本醫師會會長松本吉郎、副會長角田徹，邱泰源指出，除了感謝長久以來日本醫師會與台灣醫師會的攜手合作，不管是在國際事務的合作，還是醫療品質的提升，雙方互動非常良好。

邱泰源表示，2021年至2022年，他擔任亞大區域國家醫師會聯盟的會長，承蒙日本醫師會的許多協助，即使在全球疫情期間，也能讓會議及會務順利推展。

邱泰源指出，今年世界衛生大會（WHA）將於5月21日至30日舉行，期望日本醫師會對於台灣實質參與世界衛生組織（WHO）相關活動及成為世界衛生大會觀察員給予最大支持，也期盼日本成為領頭羊，協助相關事務。

邱泰源代表台灣醫界致上感謝函，給同時身為世界醫師會理事的松本吉郎；信中提到，健康是基本人權、防疫不分國界，參與國際組織是台灣能把最好的經驗跟技術，貢獻給其他國家的最好機會；然而，台灣不是世界衛生組織成員，不能參與許多重要會議，無法實踐對國際間的義務，這是台灣的遺憾。

信中也提到，日本醫師會跟台灣醫師會長期有非常深厚的感情，在許多國際醫療場合的合作十分密切，也對台灣提出的提案，給予最大的支持，例如一年前世界醫師會通過台灣醫師會提案，內容為支持台灣參與世界衛生組織相關會議及國際衛生條例，即使在中國的強烈抗議下，該提案還是得到壓倒性的通過。

除了個人拜會松本吉郎與角田徹，邱泰源也與參訪團參訪日本國立長壽醫療研究中心、拜會學者及厚生勞動省官員，就高齡者的全人醫療服務照護及預防醫學，以及日本推動的地域共生社會、長照保險等制度，進行深度交流。

邱泰源說，他長期關注高齡醫療及長期照護議題，希望藉由這次訪日，將日本好的政策內容帶回台灣，讓台灣邁向更友善的高齡化社會，而台北市醫師公會智庫，也會就長照保險制度進行研議，提供政府作為施政參考。

另外，駐日代表謝長廷也設宴歡迎參訪團；邱泰源致詞時表示，感謝謝長廷以智慧及專業，協助日本捐贈台灣疫苗，以及與全日本簽約交流合作並且提倡和平台日共同體、推動各航點復航等，貢獻卓著。（編輯：蘇志宗）1120216