桃園羽球場天花板塌落 監委：約詢絕非針對張善政

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（中央社記者陳俊華台北18日電）桃園八德運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落。監委郭文東、張菊芳、林盛豐今天說，調查對象並無桃園新、舊市府之分，並請現任市長或相關業管人員到院說明，絕非針對桃園市長張善政。

中國時報17日報導，去年9月18日因台東發生芮氏規模6.8的強震，導致桃園八德運動中心的天花板塌陷，監察院15日去函要求桃園市政府說明，更點名現任市長張善政率相關主管及承辦人員到監院接受詢問；媒體人黃揚明說「溫馨，選前動都不動，選後約詢新市府團隊」。

監察委員郭文東、張菊芳、林盛豐透過聲明稿，嚴正澄清，監委表示，依憲法及增修條文規定，監察院具彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案。監委均依法律妥慎獨立行使職權，不受任何干擾。

監委說，民國111年震央在花東的918地震，桃園震度僅3級，卻讓八德運動中心羽球場天花板崩落，讓人質疑耗費新台幣12億餘元的「北景雲計畫」，含新建「八德國民運動中心」、「桃園市大湳社福館」及「大湳消防分隊」等3大棟建築物的公共工程施工品質。

監委指出，本案在111年10月24日申請自動調查後，隨即進行調卷，調查對象並無桃園市新、舊市府之分；報載約詢作為，屬後續調查程序的一部分，且市政一體，有其延續性。

監委表示，監察院是請現任市長或其指派人員率相關業管人員到院說明案情，這是發文例稿，絕非針對張善政，媒體報導內容有誤解。

另外，監委說，會恪遵憲法，超越黨派，獨立行使職權，不受任何干擾，盼請各界尊重；相關案情因監察法第26條規定，不得對外宣洩，盼各界諒察。（編輯：楊凱翔）1120218