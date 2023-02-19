台灣盧森堡聯誼音樂會 紀念長期情誼

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（中央社台北19日電）盧森堡親台團體「盧華友協」與代表處18日舉辦「台灣盧森堡聯誼音樂會」，邀請旅居盧森堡的台灣音樂家表演，慶祝該協會成立35週年並紀念台盧雙方長期情誼。

兼轄盧森堡的駐歐盟兼駐比利時代表處、「盧華友協」（Association Luxembourg-Taïwan R.O.C.）及「大盧森堡台灣鄉親會」（Association des Taïwanais de la Grande Région de Luxembourg）18日在盧森堡埃斯佩朗日（Hesperange）市政府CELO文化中心共同舉辦聯誼音樂會。

駐歐盟兼駐比利時代表陳立國致詞時，感謝「盧華友協」成立35週年來對台灣的長期支持與友誼，並表示台灣雖地理上與盧森堡相距甚遠，但雙方基於共享自由、民主及人權價值，在教育、投資、科技等多項領域推展合作，成果豐碩。

陳立國並提到去年5月盧森堡國會一致通過決議案，呼籲政府進一步加強與台灣經濟、科學及文化關係，以及本次音樂會獲得熱烈迴響，都是充分展現雙方人民緊密且友好關係的最佳實例。

這場活動邀請6位台灣旅居盧森堡的音樂家參與演出，曲目融合古典音樂及台灣民謠，獲得現場逾200位觀眾喝采。（編輯：林憬屏）1120219