參訪碼頭 朱立倫：擴大小三通對象增加航點

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（中央社金門縣20日電）國民黨主席朱立倫今天呼籲大陸委員會等單位儘速磋商，開放所有在中國大陸的台灣地區民眾商都能利用小三通，並增加小三通航點。他並表示，立委和總統選舉等議題將在3月4日以後再討論。

朱立倫原訂13日來金與國民黨基層部聯誼，因當天天候不佳而延到今天成行；在與幹部餐敘會後，他參訪水頭碼頭，了解小三通通關防疫作業等事宜，同時也到金門大橋巡禮一番。

在水頭碼頭，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，兩岸小三通對台商、台生，以及在中國大陸工作或就業的金門地區民眾都相當重要，但現在只開放金門籍民眾可以搭乘，造成眾多台商不便。

朱立倫表示，小三通的開放在後疫情時期十分重要，尤其對促進兩岸觀光至為重要；除了爭取台商、台生都能利用小三通，也希望未來兩岸能增加航點；朱立倫呼籲陸委會和有關單位儘快磋商，改善金門民眾和台灣觀光業情況。

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有關國民黨計畫2024立委選舉提名以現任者為優先，朱立倫表示，「謠言止於智者」，所有無謂的放話、製造謠言，造成黨的干擾，都是沒有必要；至於坊間有關未來可能的總統參選人民調支持度高低，朱立倫說，各種民調都僅供參考。

朱立倫強調，國民黨需要的是一步一腳印，腳踏實地，爭取更多民眾的支持；有關立委提名、是否增加不分區席次和總統大選等議題，國民黨黨會在3月4日南投立委補選後，再來討論。（編輯：黃世雅）1120220