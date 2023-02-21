地震頻傳 外交部老建築將進行耐震補強

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）國內外地震頻傳，外交部今天表示，經過結構技師公會詳細評估後建議，建齡長達數十年的外交部辦公大樓也必須進行全面「耐震力補強」工程。

外交部秘書處長洪振榮今天在例行記者會指出，外交部辦公大樓前棟在1971年落成啟用，迄今已有52年歷史，後棟1985年落成，到目前也有38年建齡，是台北市文化局列管的歷史建物，為確保辦公與洽公者安全，近期將展開優化無障礙設施、耐震補強、更新變電站等工程。

洪振榮表示，因應國內外地震頻繁，為了解外交部建築耐震力，外交部2020年8月請結構技師公會進行評估，在2021的9月、10月進行詳評，所提出的報告書建議外交部執行「耐震力補強工程」，並採取制震的乾式施工法。

洪振榮說，外交部將依照技師公會建議的規畫案，分後、中、左、右4棟，以4期工程辦理，規劃案今年經過北市文化局審核通過後，將辦理營造工程招標，後棟補強案預計在明年完工。

洪振榮表示，為方便身心障礙訪賓出入洽公，外交部將在正門增設無障礙升降平台，因外交部建築是北市文化局列管歷史建物，設施及動線須符合文化資產保存規定，不能破壞建物完整或遮蓋大樓外貌，經邀集建築師、廠商規劃後，決定在入口側邊裝置無障礙升降平台。

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洪振榮表示，外交部前、後棟變電站設置超過20年，經洽電機機師查驗，有電容器故障老舊等問題，為提升用電安全與品質，去年公開招標並決標後棟變電站設施汰換案，預計今年8月完工，下半年將再執行前棟變電站汰換案招標，並在明年上半年完工。

洪振榮表示，變電站更新工程除可改善用電安全，且重新配置變壓器，可減少用電損耗，預計將提升外交部用電效率3%到4%。（編輯：翟思嘉）1120221