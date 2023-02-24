兵推台美日戰損慘重 日本智庫籲及早萬全準備

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本一所民間智庫1月實施有關台灣海峽危機的兵棋推演，針對台灣、日本、美國、中國等4陣營進行模擬，分析共軍試圖攻台。結果顯示，中國落敗，但台美日的戰損慘重。

日本經濟新聞報導，笹川和平財團2023年1月18至21日實施有關台灣海峽危機的兵推，有日本退役自衛官、美日學者及專家等約30人參與。兵推報告假定共軍2026年試圖登陸台灣的情況。

共軍設立「台灣戰區司令部」，建立可投入航空戰力、潛艦、水上艦艇等所有能力的體制；美軍也出動核子動力航空母艦、最先進的戰鬥機到台灣周邊，與共軍對峙。

共軍企圖登陸台灣，而日本在台灣有事（台海戰爭、兩岸衝突）情況下，由首相宣布國家進入緊急事態與美國聯合進行軍事活動，與中國對峙。

日本首相將發布國家緊急事態，同意美軍從日本境內的基地出動進行戰鬥行為。不僅是駐日美軍基地，日本政府也將同意部分日本自衛隊基地，以及沖繩、九州等的民間機場做軍事用途利用。

如果台海戰爭的話，即使日本沒直接受到武力攻擊，但可能為了支援美軍，發動集體自衛權，加入作戰。

假定的情況是日本知道中國計畫攻擊有美軍的日本自衛隊基地，因此日本政府將認定這是危及自己國家的「存立危機事態」，將出動海上自衛隊的護衛艦、航空自衛隊的F-35戰機參與對共軍的飛彈攻擊等。

兵推結果，中國居劣勢，估計約2週多的時間戰鬥結束。共軍能獲得的軍事物資供給中斷，最後台灣上空的制空權由台美日掌握，是共軍落敗的關鍵。

估計共軍的損失有包括2艘航空母艦在內的156艘船艦、252架戰機（包括168架戰機及48架大型運輸機等）、官兵傷亡人數可能逾4萬人。雖然共軍無法對台灣進行軍事制壓，但是國軍、美軍、日本自衛隊的戰損慘重。

估計國軍戰損死傷約1萬3000人（包括遭俘虜者）、18艘軍艦、200架戰機。美軍戰損400架軍機、19艘軍艦、死傷約1萬700人。日本自衛隊戰損包括護衛艦在內的15艘船艦、F-2戰機和F-35戰機等144架戰機。日本的基地也是共軍攻擊的對象，估計日本自衛隊員死傷約2500人，民間人士死傷約數百至逾千人。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年一月公布2022年實施想定2026年台海戰爭的兵推概要。CSIS實施了24次的戰況推演，共軍犯台雖以失敗告終，但美日也蒙受嚴重損失，日本將失去逾100架自衛隊飛機及26艘船艦。

報導說，美日的兵推都是以目前各國擁有的軍備的能力及數量為前提，實際上2026年台海戰爭發生時，不見得如兵推的情況。

中國正急速擴大軍力，有分析指出，到了2025年左右，在西太平洋，美中的軍事平衡可能變成中國居優勢的情況，尤其是中國正急著增強核武戰力，中國也正加強情報戰、太空、網路戰等的能力。

笹川和平財團首席研究員渡部恒雄表示，假定台海戰爭將蒙受大規模的損失，一定要趁現在做好萬全的準備。（編輯：高照芬）1120224