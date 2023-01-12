前白宮官員：美台密切合作 是為阻止兩岸發生戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）12日表示，美國與台灣和盟友密切合作，目的是阻止兩岸戰爭的發生。中央社記者呂佳蓉攝 112年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北12日電）前美國副國家安全顧問博明今天表示，美國與台灣和盟友密切合作，目的是阻止兩岸發生戰爭；他也讚揚台灣將兵役制度從4個月擴大到12個月的決定。

國立政治大學社會科學學院主辦的「驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」座談今天在政大舉行，座談邀請博明（Matt Pottinger）與台灣前參謀總長李喜明做對談。

博明在座談中盛讚台灣的民主制度，包含民眾享有真正的言論自由、中產階級比例高、貧富差距相對小、台灣性別平等排名世界第六，民意代表中有高達40%是女性，且已兩次投票選出女總統。此外，還是特別關注少數族裔及弱勢群體權利與尊嚴的國家。

博明表示，雖然這不代表台灣的一切都很完美，也有其挑戰，但是台灣是民主的榜樣。目前一些民主國家淪陷於社會信任度低迷，懷疑自治的能力，但台灣的民主信心正在增長。

他強調，接下來，「繼續堅持民主的信念很重要」，因為台灣民主已經受到了攻擊，目前這些攻擊主要是心理方面的，但仍然相當危險。

他明言，威脅來自北京，方式是「政治鬥爭」，而中共正是政治鬥爭的高手，技巧老辣而熟練。像是中共會耐心而系統地培養台灣和美國的商業領袖、學者和媒體，誘使他們以符合北京的方式影響當地的民選代表和公民。

博明也指出，中共還會利用新技術，美國人最近才明白，原以為會幫助中國民主化的通訊技術反被北京利用，用來監視和控制其民眾，並越來越多地開始針對世界其他地區。

他也說，中共散布假消息、認知戰等。

博明也指出，美國與台灣和盟友密切合作，目的是阻止兩岸戰爭的發生，「因為戰爭無論是對哪一方都是災難性的」。

他指出，美國國父華盛頓（George Washington）曾教導：「為了確保和平……，必須讓人知道，我們已經做好隨時作戰的準備」。無論是台北和華盛頓，目前都應將此當成睿智的共識。

博明也強調，美國一致認為，中國對台灣的入侵是對全世界和平、安全和民主的重大威脅。同美國對烏克蘭的態度相反，美國總統已經4次表示，如果北京發動攻擊，總統將派美國軍隊保衛台灣。

同時，美國國會和五角大樓正在加強美國和盟國落實這一表態的能力，通過加強軍備來支持這個承諾。

他表示，美國認為必須在和平時期與台灣站在一起，並且必要時在戰爭中與台灣並肩作戰，以實際打贏戰爭的努力來遏止戰爭。

他說，從烏克蘭戰爭學會的是，除了阻止戰爭比打仗更好之外，更重要的一課就是戰鬥意志的關鍵作用。

他強調，保衛國家的決心可以彌補裝備和人員上的劣勢，高昂的保家衛國的戰鬥意志可以成為保衛和平的一種威懾力量，「高昂意志是需要培養的」。

有鑑於此，他讚揚台灣將義務兵役制從4個月擴大到12個月的決定，也肯定對於延長服役期間能獲得嚴格的、有戰鬥力的訓練的要求。

他最後詢問，「台灣民主實驗會不會是曇花一現？」、「美國的民主又是否能夠永續？」台美面對著相似的強敵，對民主虎視眈眈，「我們需要不斷努力，遏制來自敵人的威脅」。

李喜明則表示，台灣現在最重要的不是硬體的東西，而是軟體上的缺陷，對戰爭的認識沒有建立一致的觀念。

李喜明指出，要去思考如何營造一種氛圍，讓13億的中國人民對中共產生牽制力，「如何把他的人民拉到台灣這邊」，一起對付獨裁政權，是預防戰爭中要思考的事情。

他說，台灣要建立自己的力量，要讓中共覺得動武的損失會很慘重且沒把握，如果一直是這樣，就可以獲得和平，這就是所謂的「備戰才能避戰」。（編輯：陳沛冰）1120112