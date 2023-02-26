二二八事件76週年 真促會籲修法政治檔案條例

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（中央社記者游凱翔台北26日電）二二八事件即將屆滿76週年，真促會今天表示，人民申請閱覽政治檔案，最大障礙是情治機關以國安之名，遮掩包括線民、檢舉人等的政治檔案內容，呼籲立法院儘快通過「政治檔案條例部分條文修正草案」。

台灣民間真相與和解促進會上午舉行「國安局說了算？『政治檔案條例』修法迫在眉睫」記者會，呼籲情治單位不應繼續以國安之名遮掩政治檔案的內容。

真促會理事長陳嘉銘指出，目前人民申請閱覽政治檔案，最大障礙是情治機關以國安之名遮掩政治檔案內容，包括威權時期官員、線民、檢舉人和證人本名、化名及職稱，這些內容一旦遮掩，被害者無從知道「發生什麼事、加害者是誰、怎麼組織與策劃、動機」。

陳嘉銘提到，威權政府帶來的最大政治傷害之一就是「受害者對不義和傷害的來源及情境無知」，因此被害者有知道真相的權利，這就是轉型正義最優先與迫切的事項。

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前促轉會研究員蘇慶軒表示，他曾為了調查民進黨前主席許信良遭人監控的檔案，向檔案局申請閱覽抄錄相關卷宗，但檔案局依國安局情工法為由遮蔽消息來源，這造成轉型正義「只有受害者，沒有加害者」。

台灣基督長老教會歷史委員會主委王昭文提到，教會已成立監控檔案研究小組，卻遭遇無法以法人身份調閱機關檔案，僅能從不同當事人申請的卷宗拼湊真相，其中更有關鍵線民等資料遭遮掩，難以認定事實。（編輯：楊凱翔）1120226