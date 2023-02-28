台灣國家聯盟：是否合辦228紀念 要看蔣萬安表現

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台灣國家聯盟今年中斷與北市府合辦228紀念活動，28日改在自由廣場前人行道舉辦紀念會，台灣國家聯盟總召吳樹民（圖）致詞說，228事件的元凶是蔣介石；要看蔣家後代、台北市長蔣萬安如何對228表示態度，蔣萬安態度若是正確，他相信經過受難者家屬的同意，可以與市政府繼續舉辦活動。中央社記者郭日曉攝 112年2月28日

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（中央社記者葉素萍台北28日電）台灣國家聯盟拒絕228紀念活動與台北市長蔣萬安同台，今天下午改在自由廣場前人行道舉辦紀念會。台灣國家聯盟總召吳樹民說，未來是否與北市府合辦，要看蔣萬安表現，若家屬接受，他相信以後合作機會「不是沒有」。

台灣國家聯盟今天下午2時28分在自由廣場前舉辦「記取教訓 告慰亡靈 國殤228 76週年紀念會」，現場演奏貝多芬「悲愴奏鳴曲」，默哀一分鐘，受難家屬林黎彩、李慧生等人上台致詞。

活動進行時，一名穿著國旗裝、手持「有蔣介石才有台灣，勿忘恩負義」標語的男子到場，但隨即被員警勸離。

吳樹民致詞提到，過去台灣國家聯盟與政府合辦228紀念活動，但這次情況特殊，因為前國史館長已經向台灣社會表明，228元凶就是蔣介石，現在蔣介石的後代主辦228活動，在蔣萬安還沒有清楚表達立場前，受難者家屬不希望與台北市政府合辦活動。

吳樹民說，台灣國家聯盟多年來有所為、有所不為，去年台北市政府要邀請前總統馬英九上台演講，台灣國家聯盟拒絕，最後馬英九沒有參加；這次若與市政府合辦，這對受難者家屬是何等侮辱，所以才選在自由廣場前舉辦活動，目的是讓大家知道台灣人的歷史。

吳樹民也說，大家看法很多，有人覺得繼續合辦沒關係，但他相信要經過受難者家屬認同，才能舉辦，現在要看蔣家後代、台北市長如何對228表示態度；蔣萬安態度若是正確，他相信經過受難者家屬的同意，可以與市政府繼續舉辦活動。

吳樹民並提到，期待台灣政府趕快徹底完成轉型正義，至今「臭頭仔廟（中正紀念堂）」銅像仍存在，身為台灣人，難道不覺得丟臉。

受難家屬林黎彩呼籲蔣萬安清除威權銅像，否則就是再次羞辱228家屬；受難家屬李慧生向蔣萬安喊話說，「現在在這邊的人，才是你需要聽到的聲音，才是台灣人民的聲音」，她希望蔣萬安、國民黨不要再霸凌家屬。

李慧生說，家屬永遠都只有3個訴求，第1要釐清真相，不要再隱瞞；第2是究責、認錯、道歉，唯有如此，才有辦法走到第3步的和解。（編輯：林興盟）1120228