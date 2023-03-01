莫健退休 白宮中國資深主任羅森柏格接任AIT主席

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（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）美國在台協會宣布，現任主席莫健即將退休，職缺將由白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格接任。羅森柏格日前才於美國在台協會華盛頓總部與外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄面對面會談。

美國在台協會（AIT）今天宣布莫健（James Moriarty）將於3月20日退休。莫健於2016年接任AIT主席，積極與台灣接觸，推進經濟、安全、貿易與教育議題，美台非官方關係獲得重大拓展。

莫健職缺將由羅森柏格（Laura Rosenberger）接任，未來她將參與與台灣有關的政策層面討論，並代表美國政府訪問台灣並與在美台灣代表會晤。

新聞稿指出，羅森柏格將能為AIT帶來她在包括台灣、中國、海峽兩岸與更廣泛國家安全議題方面近20年的深入及高層級的相關經驗。

羅森柏格將出任AIT主席一事，最早由英國金融時報（The Financial Times）披露。

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吳釗燮與顧立雄一行於2月21日在華府一河之隔的AIT華盛頓總部，與白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等美方涉台事務官員就國安議題舉行會晤。羅森柏格也被媒體捕捉到出席這場長達7小時的閉門會談。

羅森柏格在擔任國安會中國與台灣事務資深主任前，曾於布林肯（Antony Blinken）出任副國務卿與副國安顧問時，擔任他的幕僚長與高階顧問，也曾擔任國安會中國與韓國事務主任等職。（編輯：黃自強）1120301