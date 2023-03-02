美軍售2型F-16配掛飛彈 國防部：有效應對共軍威脅

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（中央社記者游凱翔台北2日電）國防部今天表示，美國政府最新軍售台灣「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，除有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，也彰顯預囤作戰需求強化防衛韌性、自助而後人助自我防衛決心。

外電報導，美國國防部1日表示，國務院已批准可能的對台軍售案，內容包括F-16戰機的軍火和相關設備，價值達6.19億美元（約新台幣189.5億元）；主要承包商為雷神技術公司（Raytheon Technologies）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）。

國防部發布新聞稿表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈、金額6.19億美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望1個月後正式生效。

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國防部指出，面對中共常態性派遣軍機、無人機襲擾台灣防空識別區，影響台灣空域行動自由，已形成嚴峻軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方的軍售決定表示誠摯感謝。

國防部說明，這次美方同意供售的這兩型飛彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，也彰顯預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。（編輯：郭無患）1120302