台灣性平週3/6紐約登場 籌劃31場平行論壇創新高

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）第67屆聯合國「婦女地位委員會」大會6至17日在紐約舉行，是3年來首度恢復實體會議。外交部「台灣性別平等週」系列活動將同步移師紐約擴大舉辦，參與民間團體籌劃多達31場平行論壇，創下新高。

外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹今天在例行記者會說明，為呼應本屆CSW大會主題創新科技與女性賦權，活動將聚焦呈現台灣在科技與性平兩項優勢領域的努力及成果。

王雪虹表示，「科技女力台灣之夜」預定於國際婦女節前夕美東時間7日晚間7時在駐紐約辦事處舉辦，將發表台灣新銳設計師王子欣的科技時尚創作，為與會者帶來結合科技、藝術、環保永續、數位經濟概念的時尚饗宴。

王雪虹表示，以「在數位時代促進性別平等」為主題的「台灣主場論壇」，將於美東時間9日晚間6時30分在駐紐約辦事處舉行，國科會首位女性副主委陳儀莊將與全球性平夥伴分享政府推行多年的科技性別化創新行動。

王雪虹表示，這兩場活動都將在外交部YouTube和臉書直播；此外，外交部也推出「台灣女力」形象短片，邀約多位台灣科技領域傑出女性入鏡，盼透過社群媒體傳播台灣科技女力。

自6日到16日，台灣也籌組了多達31場非政府組織CSW平行論壇，參加的民間團體包括彩虹平權大平台、台灣護理學會、勵馨基金會等，論壇將探討台灣運用科技提升婦女在醫衛、防暴等領域的福祉，與國際社會分享推動性平與婦權的經驗與成果。

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外交部自2020年起與婦權會共同辦理「台灣性別平等週」，凸顯台灣女力外交。首屆曾邀駐美代表蕭美琴及美國全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）演講，去年總統蔡英文也曾親自出席在台北賓館舉辦的女力之夜。不過據了解，蔡總統、蕭美琴今年皆因公務繁忙，不克以線上致詞或現場出席方式參與活動。

外交部指出，今年「聯合國婦女地位委員會」大會主題為「數位時代下，透過創新、技術變革與教育促進性別平等與女性賦權」，歡迎各界於活動期間在婦權會推特（Twitter）發起的性平倡議活動進行線上串聯，共同宣傳台灣推動性別平等成就。（編輯：黃國倫）1120302