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沒進口越南中國雞蛋 陳吉仲：牽涉防疫規範

2023/3/3 10:03（3/3 10:14 更新）
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農委會專案進口澳洲雞蛋因價格較高引發外界關注，農委會主委陳吉仲3日表示，牽涉到台灣防疫及禽流感規範，才以澳洲進口為主。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
農委會專案進口澳洲雞蛋因價格較高引發外界關注，農委會主委陳吉仲3日表示，牽涉到台灣防疫及禽流感規範，才以澳洲進口為主。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者郭建伸台北3日電）農委會專案進口澳洲雞蛋因價格較高引發外界關注。農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪表示，日本、美國都面臨缺蛋，越南、中國等地雞蛋因有打疫苗，牽涉到台灣防疫及禽流感規範，才以澳洲進口為主。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁、主計長朱澤民、財政部長莊翠雲、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席，報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

陳吉仲今天在步入議場前，媒體詢問，為何要進口比較遠且價格較高的澳洲雞蛋。

陳吉仲表示，按照衛生福利部相關規範，目前可進口的雞蛋來源國是日本、美國、澳洲，但日本、美國也缺蛋，日本政府也在其他國家進口雞蛋。

陳吉仲表示，越南、中國等地雞蛋因為有打疫苗，因牽涉到台灣防疫及禽流感規範，農委會完全沒有考慮打疫苗的蛋，才會以澳洲進口為主。

行政院農業委員會將至3月底止，啟動專案進口雞蛋輸入，預計500萬顆，目前以從澳洲輸入為主，以便與加工業者交換，讓業者釋出庫存雞蛋上市，滿足消費者購買需求。（編輯：蘇龍麒）1120303

#雞蛋
#農委會
#陳吉仲
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