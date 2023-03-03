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缺藥潮 陳建仁：審慎因應3月可緩解

2023/3/3 10:19（3/3 10:51 更新）
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全球出現缺藥潮。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者王揚宇台北3日電）全球出現缺藥潮，行政院長陳建仁今天受訪表示，行政院審慎因應，目前欠缺的83種藥品，只剩下2、3種藥品因為國外藥廠停產，在找尋替代藥外，其他藥物短缺問題相信在3月可以緩解。

立法院今天邀請陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪表示，對於全球缺藥潮，總統蔡英文也非常關心有什麼因應措施。

陳建仁說，缺藥是全球性的問題，包括原料藥、原物料缺乏，及製造商生產方面的困擾等，行政院審慎因應，也請衛生福利部就缺藥問題做短中長期的規劃。

陳建仁表示，在規劃過程中，目前欠缺的83種藥品，實際上只剩下2、3種藥品因為國外藥廠停產，找尋替代藥外，其他藥物供應相信在3月都會得到很好的緩解，還有很好的替代因應。

陳建仁說，未來也會加強對台灣學名藥廠的特別支持，讓國產學名藥廠都能夠更加健全、做更好的生產安排。

蔡總統2日表示，最近全球都有缺藥的情況，衛生福利部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保藥品供應穩定；也將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構即時通報和查詢藥品資訊，政府也能迅速反應處理。（編輯：翟思嘉）1120303

#缺藥
#陳建仁
#行政院
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